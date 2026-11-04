OPD Today 5 Nov: कानपुर, फतेहपुर, उन्नाव समेत कई जिलों के अस्पतालों का ओपीडी शेड्यूल, देखें डॉक्टरों के नाम, विभाग और समय

इसके अलावा फतेहपुर, हमीरपुर, महोबा, कानपुर देहात, बांदा, उरई, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, औरैया, उन्नाव और चित्रकूट के अस्पतालों की ओपीडी से जुड़ी जानकारी भी यहां दी गई है। सूची में मेडिसिन, हड्डी रोग, बाल रोग, नेत्र रोग, त्वचा रोग, दंत रोग, सर्जरी, स्त्री रोग, नाक-कान-गला और अन्य विभागों के डॉक्टरों के नाम शामिल हैं।
अधिकांश अस्पतालों में ओपीडी का समय सुबह आठ बजे से दोपहर दो बजे तक दिया गया है, जबकि बांदा के रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज अस्पताल में समय सुबह नौ बजे से दोपहर तीन बजे तक है।
विभिन्न जिलों की ओपीडी (OPD) विवरण
कानपुर
|मेडिसिन
|डा. रिचा गिरि, डा. बीपी प्रियदर्शी, डा. एसी गुप्ता
|मनोरोग
|डा. धनंजय चौधरी
|नाक, कान, गला
|डा. एसके कनौजिया, डा. भावेश पटेल
|त्वचा रोग
|डा. श्वेतांक
|बाल रोग
|डा. शैलेंद्र कुमार गौतम, डा. आराधना गुप्ता
|दंत रोग
|डा. अशरफउल्ला
|नेत्र रोग
|डा. सुरभि अग्रवाल
|सर्जरी
|डा. आरके त्रिपाठी, डा. विकास कटियार, डा. आशीष कुमार चौधरी
|हड्डी रोग
|डा. रवि गर्ग, मो. फहीम अंसारी
|नेफ्रोलाजी
|डा. समीर गोविल
|न्यूरोलाजी
|डा. वर्षा अंबानी, डा. सौरभ निगम
|न्यूरोसर्जरी
|डा. इला कात्यायन
|गैस्ट्रो
|डा. ध्रुव ठाकुर
|इंडोक्राइनोलाजी
|डा. सौरभ अग्रवाल
|यूरोलाजी
|डा. राकेश गुप्ता
|पेन मेडिसिन
|डा. नेहा अग्रवाल
|फिजिशियन
|डा. कृष्णा कुमार, डा. अरुण प्रकाश, डा. अमित कनौजिया, डा. आरके सिंह
|सर्जन
|डा. राजेश अग्रवाल
|ईएनटी
|डा. राजेश वर्मा
|नेत्र रोग
|डा. रिजवान अहमद
|दंत रोग
|डा. अवनीश गुप्ता
|आर्थोपेडिक
|डा. आरएन यादव, डा. अशोक कुमार
|बाल रोग
|डा. राहुल वर्मा, डा. आरसी यादव
|त्वचा रोग
|डा. अरुण सिंघल
|मनोरोग
|डा. आरती
|कार्डियो मेडिसिन
|डा. एमएम रजी, डा. मोहित सचान
|कार्डियो सर्जरी
|डा. राकेश कुमार वर्मा, डा. नीरज प्रकाश (शाम 4 से 6 बजे)
|चेस्ट रोग
|डा. आनंद कुमार
|जनरल सर्जरी
|डा. वसंत लाल
|नेत्र रोग
|डा. सोमनाथ डे, डा. स्वरूप मोहन
|ईएनटी / आर्थो
|डा. अतुल सचान, डा. जेपी गुप्ता, डा. सुमित मिश्रा, डा. एसपी कटियार
|चिकित्सक
|डा. अर्चना श्रीवास्तव, डा. संजीव कुमार, डा. यश प्रताप, डा. प्रियंका, डा. आशा पांडेय
उन्नाव
|नाक, कान, गला
|डा. निरुपम अवस्थी
|फिजिशियन
|डा. कौशलेंद्र प्रकाश, डा. जय सिंह
|बाल रोग
|डा. बृज कुमार, डा. अमित श्रीवास्तव
|नेत्र रोग
|डा. संजीव कुमार, डा. फैजल जुबेर
|सर्जरी
|डा. संजय वर्मा
|चेस्ट रोग
|डा. शोभित अग्निहोत्री
|हड्डी रोग
|डा. मनोज सिंह, डा. विकास सचान, डा. मनीष चौरसिया
|त्वचा रोग
|डा. प्रियंका श्रीवास्तव
|दंत / एनसीडी / फीवर
|डा. अमरेश कुमार, डा. अमित तिवारी, डा. सत्येंद्र
|स्त्री व प्रसूति रोग
|डा. योगिता गुलाटी (महिला अस्पताल)
संपर्क नंबर:
सीएमओ उन्नाव: 8005192700 | सीएमएस पुरुष: 8005192800 | सीएमएस महिला: 8318233993
कन्नौज
|जनरल मेडिसिन
|डा. साजिद, डा. इंद्रजीत सिंह
|जनरल सर्जरी
|डा. इमरान अली
|अस्थि रोग
|डा. अंबर बरयानी
|बाल रोग
|डा. मनाली तिवारी, डा. सोनेंद्र कुमार
|प्रसूति रोग
|डा. शशि शुक्ला, डा. मीनाक्षी शुक्ला
|ईएनटी / मनोरोग
|डा. नितिन कुमार, डा. विवेक कुमार
|दंत / नेत्र रोग
|डा. हर्षिता गौतम, डा. जटाशंकर, डा. करिश्मा
|त्वचा रोग
|डा. गौरव पालीवाल
|फिजीशियन / हड्डी
|डा. सूरज कुमार, डा. चितरंजन, डा. भूपेश कुमार पपने
|अन्य चिकित्सक
|डा. निकेतन सक्सेना, डा. मोनिका सचान, डा. शैलेंद्र, डा. मोहित शंकर, डा. अरुण, डा. अरविंद, डा. अर्जुन सिंह, डा. केबी गौतम, डा. अशोक प्रियदर्शी, डा. शरीफ अहमद, डा. स्वाति कटियार
|महिला विंग
|डा. मनप्रीत कौर, डा. एके जाटव, डा. आंचल, डा. निधि
संपर्क नंबर:
सीएमएस डा. दिलीप सिंह: 9415487268 | महिला विंग सीएमएस: 9454455303
जालौन
|सर्जरी
|डा. रंजीत सिंह परिहार
|बाल रोग
|डा. विनय अग्रवाल, डा. एसपी सिंह, डा. संजीव अग्रवाल
|अस्थि रोग
|डा. दीपक आर्या, डा. शक्ति मिश्रा
|मेडिसिन / दंत / ईएनटी
|डा. शिवेश वर्मा, डा. अनुपम मिश्रा, डा. गरिमा तिवारी, डा. बीपी सिंह
|नेत्र विभाग
|डा. एके पांडेय
|मेडिसिन / अस्थि / सर्जरी
|डा. वीरेंद्र गुप्ता, डा. सिद्धार्थ अग्रवाल, डा. पुष्पेंद्र अग्रवाल
|स्त्री रोग / बाल रोग
|डा. मीनल गोयल, डा. एंजिला यादव, डा. दिव्या पिपरिया
|मनोरोग / दंत / नेत्र
|डा. प्रवीन सचान, डा. मदन मोहन निरंजन, डा. आरएन कुशवाहा, डा. नवीन सिरोही, डा. रूबी बाला
|ईएनटी / चर्म / चेस्ट
|डा. एसके राठौर, डा. कुलदीप वर्मा, डा. मोहन मातरिया
संपर्क नंबर:
जिला अस्पताल सीएमएस: 9415532973 | मेडिकल कालेज सीएमएस: 9454369390
महोबा
|मनोरोग
|प्रेमदास व अंकिता गुप्ता
|नाक, कान, गला
|डा. नरेंद्र राजपूत
|मेडिसिन
|डा. राजेश भट्ट, डा. पंकज, डा. गुलशेर
|बाल रोग
|डा. गोपाल प्रसाद
|सर्जन
|डा. राहुल कुमार
|हड्डी रोग
|डा. हेमेंद्र
|नेत्र रोग
|डा. डीके राय
सीएमएस मोबाइल नंबर: 9648537714
हमीरपुर
|त्वचा रोग (कमरा 07)
|डा. अतुल वर्मा
|हड्डी रोग (कमरा 08)
|डा. ब्रम्हप्रकाश सचान
|जनरल सर्जरी (कमरा 101)
|डा. महेंद्र सिंह
|फिजीशियन (कमरा 102)
|डा. परमेंद्र प्रजापति
|जनरल ओपीडी (कमरा 114)
|डा. मोहित
|ईएनटी (कमरा 115)
|डा. विकास यादव
|दंत रोग (कमरा 116)
|डा. जीतेंद्र सचान, डा. सुनीता
|नेत्र रोग (कमरा 120)
|डा. सीपी गुप्ता, डा. एके सिंह
|बाल रोग (कमरा 126)
|डा. आशुतोष निरंजन
फतेहपुर
|मेडिसिन
|डा. आरके मौर्य (प्राचार्य), डा. संतोष कुमार, शुभम
|नाक, कान, गला
|डा. तरुण, डा. अभिनव
|स्त्री व प्रसूति रोग
|डा. रोशनी गुप्ता, डा. अंजली, डा. मोनिका
|हड्डी रोग
|डा. सुजीत कुमार सिंह, डा. अजैया, डा. श्वेताब पांडेय
|बाल रोग
|डा. नवीन कुमार, डा. शिवगोपाल
|नेत्र रोग
|डा. जितेंद्र कुमार, डा. नुपुर श्रीवास्तव
|त्वचा / फुफ्फुसीय
|डा. रुबीना बानो, डा. सोनम सचान, डा. साक्षी दुबे
|कार्डियो / मनोरोग
|डा. अनुराग गुप्ता, डा. संदीप कुमार, डा. ऋचा पांडेय
|जनरल सर्जन
|डा. संतोष
|जनरल फिजीशियन
|डा. तापस त्रिपाठी, डा. आरबी सिंह, जागृति पाल, डा. डीके वर्मा
|ईएनटी / परामर्शदाता
|डा. अभिनव, डा. नवीन, डा. एनके सक्सेना
|बाल / नेत्र / हड्डी
|डा. मूलचंद, डा. आदर्श, शैलेन्द्र पटेल, डा. सुधीर कुमार, डा. नितिन
|स्त्री रोग
|डा. अंजलि, आयुष डा. तस्लीम, डा. हिमाली
इटावा
|जनरल मेडिसिन
|डा. शांतनु निगम, डा. सौरभ यादव, डा. अनामिका राजपूत
|श्वसन (चेस्ट)
|डा. विकास राजपूत
|बाल रोग
|डा. शादाब आलम, डा. पुष्पेंद्र यादव
|जनरल सर्जन
|डा. अनूप शर्मा, डा. मंगल सिंह
|दंत रोग
|डा. अतुल कुलकर्णी, डा. रितु शर्मा, डा. प्रिया
|नाक, कान, गला
|डा. मनोज कुमार, डा. जेपी चौधरी
|सुपर स्पेशियलिटी
|डा. नीलै त्रिपाठी, डा. सुभाष चंद्रा (कार्डियो), डा. वरुण सिसोदिया (सीवीटीएस)
|चर्म / ईएनटी / मेडिसिन
|डा. स्वेता एस. कुमार, डा. कंचन चौधरी, डा. ग्रंथ कुमार
|जनरल सर्जरी
|डा. अनिल कुमार एरी, डा. राजेश वर्मा, डा. अनिल कुमार, डा. संदीप यादव, डा. कुश मेहरोत्रा
|न्यूरो / स्त्री / नेत्र
|प्रो. डा. रमाकांत यादव, डा. नूपुर मित्तल, डा. सारिका सिंह, डा. बृजेश सिंह
|हड्डी / बाल / कैंसर
|डा. एसपी एस, डा. अजय कुमार राजपूत, डा. मुनीबा आलिम, डा. प्रभा वर्मा
कानपुर देहात
|मेडिसिन
|डा. प्रतीक सक्सेना, डा. आराधना सिंह
|नाक, कान, गला
|डा. आरके चौबे, डा. अनुज शुक्ला
|स्त्री एवं प्रसूति रोग
|डा. सविता साहू
|हड्डी रोग
|डा. राम कुमार गौतम
|बाल रोग
|डा. अमर चंद्र गुप्ता
|नेत्र रोग
|डा. जयवर्धन
|त्वचा रोग
|डा. प्रसून सचान
|मनोचिकित्सा
|डा. धर्मवीर चौधरी
|सर्जरी / दंत रोग
|डा. जसवीर, डा. रूबी द्विवेदी
मेडिकल कालेज शिकायत नंबर: 9506502480
फर्रुखाबाद
|जनरल सर्जन
|डा. अक्षय जोयल
|फिजीशियन
|डा. दीपक वर्मा, डा. अवनीश अग्निहोत्री, डा. प्रज्ञा मिश्रा
|हृदय रोग
|डा. मनोज पांडेय
|बाल रोग
|डा. विवेक सक्सेना
|नेत्र रोग
|डा. मेघा सक्सेना, डा. आकांक्षा तिवारी, डा. प्रभात वर्मा
|नाक, कान, गला
|डा. नवनीत कुमार
|चेस्ट / पैथो / दंत
|डा. अंकित मिश्रा, डा. जयसिंह, डा. प्रवीन कुमार, डा. मोनिका कटियार, डा. श्रेय खंडूजा
बांदा
|रेडियो / सर्जन / फिजीशियन
|डा. किशुन कुमार, डा. रामेंद्र कुमार, डा. एसडी त्रिपाठी, डा. ह्रदयेश पटेल
|ईएनटी / बाल रोग
|डा. मुकेश कुमार, डा. एमके गुप्ता, डा. राजेंद्र गुप्ता, डा. अशोक राजपूत
|नेत्र / हड्डी / स्त्री
|डा. संपूर्णानंद मिश्रा, सुरुचि वर्मा, डा. संदीप सिंह, डा. राजन कौशल, डा. सुनीता सिंह
|मनोरोग / दंत रोग
|डा. आलोक गुप्ता, डा. प्रसून खरे
|मेडिसिन / सर्जरी
|डा. आकिव फारूकी, डा. संजय कुमार
|बाल / चर्म / हड्डी
|डा. अनीता अग्रहरि, डा. कुंदन चौहान, डा. मनोज वर्मा
|ईएनटी / नेत्र / मानसिक
|डा. जितेंद्र यादव, डा. आकाश श्रीवास्तव, डा. हिमांशु सिंह
|टीबी चेस्ट / दंत रोग
|डा. राजकमल सिंह, डा. निधि गुप्ता
चित्रकूट
|सर्जन / फिजिशियन
|डा. साकिब अनवर, डा. सुजीत सिंह, डा. ऋषि कुमार, डा. आरबी लाल, डा. कन्हैया कुमार
|नाक, कान, गला
|डा. राम नरेश राजपूत
|बाल रोग
|डा. एचसी अग्रवाल, डा. एके सिंह, डा. नरेंद्र मौर्य, डा. शेफाली गुप्ता
|नेत्र / हड्डी / स्त्री
|डा. रमेश कुमार भारती, डा. अरुण कुमार, डा. प्रबल प्रताप सिंह, डा. रफीक अंसारी
|दंत / एनसीडी रोग
|डा. राजीव पाल, डा. भास्कर सिंह
अस्पताल जानकारी (सीएमएस डा. शैलेंद्र कुमार): 8005192745
औरैया
|चेस्ट फिजिशियन
|डा. अवधेश कटियार
|नाक, कान, गला
|डा. मनोज कुमार
|बाल रोग
|डा. विनोद कुमार
|स्त्री रोग
|डा. मंजू सचान
|नेत्र रोग
|डा. राम प्रकाश
|दंत रोग
|डा. मोहित गहोई
|अनुपलब्ध विभाग
|मनोरोग, हड्डी रोग, जनरल सर्जन (उपलब्ध नहीं)