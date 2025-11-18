जेल में आने से पहले आरोपी चमका देकर फरार, कन्नौज में सुरक्षा में लगा होमगार्ड निलंबित

जागरण संवाददाता, कन्नौज। जेल में दाखिल होने से पहले होमगार्ड को धक्का देकर किशोरी के अपहरण का आरोपित भाग निकला था। सिपाही को निलंबित करने के दूसरे दिन होमगार्ड को भी निलंबित कर दिया गया है। वहीं, फरार हुए आरोपित का अभी तक सुराग नहीं लगा।

एक महिला ने 31 अगस्त 2025 को सदर कोतवाली में ठठिया थाना के गांव जनखत निवासी रिश्तेदार मोहित कुमार के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया कि मोहित कुमार ने बहला-फुसला कर उसकी 15 वर्षीय बेटी का अपहरण कर लिया। 16 नवंबर की शाम पुलिस ने मोहित को गिरफ्तार किया था।

जिला एवं सत्र न्यायालय रविवार को बंद होने के कारण सदर कोतवाली में तैनात सिपाही धीरू कुमार और होमगार्ड जवान रमेश चंद्र मिश्रा बाइक से मोहित कुमार को सिविल जज जूनियर डिवीजन कोर्ट ले गए थे। यहां से रात करीब 10 बजे उसे जिला जेल में दाखिल करने बाइक से पहुंचे थे।