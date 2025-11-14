कन्नौज में शॉर्ट सर्किट से हार्डवेयर की दुकान में लगी भीषण आग, 50 लाख रुपये का नुकसान

जागरण संवाददाता, कन्नौज। शार्ट सर्किट से हार्डवेयर की दुकान में आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेज रहीं कि काबू पाने में दमकल की सात गाड़ियां बुझाने में लगी रहीं। एक बार आग बुझ गई, लेकिन धुंआ उठता रहा। सुबह फिर से आग भड़क गई और लपटें उठने लगीं। फिर से दमकल की गाड़ी ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग से 50 लाख रुपये से अधिक का नुकसान हुआ है।

सुभाष नगर निवासी मो. शाहिद पुत्र छेदीबक्श की तिर्वा-कन्नौज रोड पर कस्बे के रोडवेज बस स्टाप के सामने हार्डवेयर व मशीनरी स्पेयर की दुकान हैं। गुरुवार रात करीब 12 बजे शार्ट सर्किट से दुकान में आग लग गई। राहगीरों ने देखा तो जानकारी पुलिस व मो. शाहिद को दी।

जब तक शाहिद दुकान का शटर खोलने के लिए पहुंचे, तक अब आग की लपटें इतनी जोरों से उठने लगी थीं कि दुकान के पास खड़ा होना मुश्किल हो गया। करीब 15 मिनट बाद दमकल की दो गाड़ियां पहुंच गईं। शटर को जैसे ही तोड़ा गया तो आग की लपटें बाहर निकलने लगीं।

दमकल की सात गाड़ियों ने आग पर ढ़ाई घंटे बाद काबू पाया। आग लगने का कारण दुकान के अंदर प्लास्टिक व मोबिआयल का स्टाक बड़ी मात्रा में था। रात करीब ढ़ाई बजे आग पर काबू पाया जा सका। इसके बाद सुबह छह बजे फिर से आग भड़क गई। इससे दमकल की गाड़ी फिर दुकान पर पहुंची और आग बुझाई गई।