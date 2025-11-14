Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कन्नौज में शॉर्ट सर्किट से हार्डवेयर की दुकान में लगी भीषण आग, 50 लाख रुपये का नुकसान

    By Rahul Kumar Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 07:34 PM (IST)

    कन्नौज में शॉर्ट सर्किट के कारण एक हार्डवेयर की दुकान में भीषण आग लग गई, जिससे 50 लाख रुपये से अधिक का नुकसान हुआ। दमकल की सात गाड़ियों ने ढ़ाई घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दुकान में प्लास्टिक और मोबिल ऑयल होने के कारण आग तेजी से फैली।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, कन्नौज। शार्ट सर्किट से हार्डवेयर की दुकान में आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेज रहीं कि काबू पाने में दमकल की सात गाड़ियां बुझाने में लगी रहीं। एक बार आग बुझ गई, लेकिन धुंआ उठता रहा। सुबह फिर से आग भड़क गई और लपटें उठने लगीं। फिर से दमकल की गाड़ी ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग से 50 लाख रुपये से अधिक का नुकसान हुआ है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सुभाष नगर निवासी मो. शाहिद पुत्र छेदीबक्श की तिर्वा-कन्नौज रोड पर कस्बे के रोडवेज बस स्टाप के सामने हार्डवेयर व मशीनरी स्पेयर की दुकान हैं। गुरुवार रात करीब 12 बजे शार्ट सर्किट से दुकान में आग लग गई। राहगीरों ने देखा तो जानकारी पुलिस व मो. शाहिद को दी।

    जब तक शाहिद दुकान का शटर खोलने के लिए पहुंचे, तक अब आग की लपटें इतनी जोरों से उठने लगी थीं कि दुकान के पास खड़ा होना मुश्किल हो गया। करीब 15 मिनट बाद दमकल की दो गाड़ियां पहुंच गईं। शटर को जैसे ही तोड़ा गया तो आग की लपटें बाहर निकलने लगीं।

    दमकल की सात गाड़ियों ने आग पर ढ़ाई घंटे बाद काबू पाया। आग लगने का कारण दुकान के अंदर प्लास्टिक व मोबिआयल का स्टाक बड़ी मात्रा में था। रात करीब ढ़ाई बजे आग पर काबू पाया जा सका। इसके बाद सुबह छह बजे फिर से आग भड़क गई। इससे दमकल की गाड़ी फिर दुकान पर पहुंची और आग बुझाई गई।

    दुकानदार के मुताबिक, 50 लाख रुपये से अधिक का नुकसान हुआ है। दुकान के अंदर कुछ भी सामान सुरक्षित नहीं बचा। प्रभारी निरीक्षक संजय शुक्ला ने बताया कि आग का कारण शार्ट सर्किट बताया जा रहा है। प्लास्टिक और मोबिआयल दुकान के अंदर होने से आग काफी तेजी से थी।