Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कन्नौज में लड़की को जलाने वाले दो दोस्तों को अफसोस, बोले- काश पहले पता होता... फूट-फूटकर रोए

    By Soham Prakash Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 03:58 PM (IST)

    कन्नौज में पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार हुए दोस्तों को युवती की हत्या का अफसोस है। दोनों फूट-फूट कर रोए और कहा कि यदि पता होता कि दोनों एक ही तलाकशुद ...और पढ़ें

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, कन्नौज। पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार हुए दोनों दोस्तों को युवती की हत्या कर शव जलाने पर अब अफसोस है।

    दोनों एक दूसरे के सामने फूट-फूट कर रोने लगे और पुलिस अधिकारियों के सामने कहा कि अगर उन्हें पता होता, कि दोनों एक ही तलाकशुदा युवती को चाहते हैं, तो आपस में ही समझौता कर किसी एक का निकाह करा देते। इससे दोनों की जिंदगी, तो बर्बाद न होती।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मालूम हो कि बुधवार की सुबह छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र में गाजियाबाद कानपुर ग्रीनफील्ड हाईवे के किनारे निगोह के पास आग से जला 30 वर्षीय महिला का शव मिला था।

    शुक्रवार की रात पुलिस ने कैरदा रोड पर लक्षीराम नगला के पास क्रेटा कार सवार उन्नाव के शुक्लागंज के थाना गंगा घाट निवासी 24 वर्षीय एहतेशाम पुत्र सगीर वारसी और उसके मनोहर पार्क के सामने शुक्लागंज थाना गंगा घाट उन्नाव निवासी असलान को गिरफ्तार किया।

    दोनों का तलाकशुदा मुस्कान उर्फ जन्नत से प्रेम-प्रसंग चल रहा था। दोनों ने मुस्कान की हत्या को अंजाम दिया था। पुलिस ने जब दोनों को गिरफ्तार किया, तो आमने-सामने खड़े होकर फूट-फूटकर रोने लगे।

    इस दौरान असलान ने बताया कि उसे नहीं पता था कि मुस्कान का दोस्त एहतेशाम से प्रेम-प्रसंग चलता है। अगर यह मालूम होता, तो हम दोनों दोस्त में आपस में समझौता कर मुस्कान से कोई एक निकाह कर लेता। मुस्कान दोनों को भ्रमित कर निकाह कर लालच देकर सिर्फ और सिर्फ रुपये वसूल करती थी। यही कारण रहा कि दोनों दोस्तों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी।

    आलू लाने की बात कह कर निकला था एहतेशाम

    आरोपित एहतेशाम के पिता उन्नाव में आलू व्यापारी है। मौजूदा समय आलू सस्ता है। इससे मुस्कान की हत्या के बाद एहतेशाम ने पिता को फोन कर कहा कि आलू सस्ता है। कन्नौज और फर्रुखाबाद में फेंका जा रहा है। इससे वह कन्नौज जा रहा है और फेंकने वाले आलू को लाकर बिक्री करेगा।

    एसपी विनोद कुमार ने बताया कि शव मिलने के मामले में गिरफ्तार आरोपितों से पूछताछ की जा रही है।