दुष्कर्म आरोपित पूर्व ब्लॉक प्रमुख की 8.64 करोड़ की संपत्तियां कुर्क, मां और भाई के नाम अवैध ढंग से बनाई थी प्रॉपर्टी

जागरण संवाददाता, कन्नौज। किशोरी से दुष्कर्म और गैंग्स्टर एक्ट के मामले में बांदा जेल में बंद सपा नेता रहे पूर्व ब्लाक प्रमुख नवाब सिंह यादव की आठ करोड़ 64 लाख 67 हजार रुपये की पांच संपत्ति को पुलिस ने कुर्क की है। उसने यह संपत्तियां मां और अपने भाई के नाम पर अवैध ढंग से अर्जित की थीं। इसके पहले नवाब सिंह के होटल चंदन, और एक प्लाट पुलिस जब्त कर चुकी है।

उसके भाई पूर्व ब्लाक प्रमुख नीलू यादव के नाम तिर्वा स्थित बचपन स्कूल भी प्रशासन के कब्जे में है।पुलिस ने 11 अगस्त 2024 की रात अड़गापुर गांव निवासी कन्नौज सदर के पूर्व ब्लाक प्रमुख नवाब सिंह यादव को उसके चौधरी चंदन सिंह डिग्री कालेज से 15 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार किया था। आरोपित के पास किशोरी को उसकी बुआ लेकर पहुंची थी। पुलिस ने पीड़िता की बुआ पूर्व ब्लाक प्रमुख के भाई नीलू यादव को भी गिरफ्तार किया था।

तीनों पर की थी गैंग्स्टर की कार्रवाई तीनों पर गैंग्स्टर की कार्रवाई की गई थी। नीलू कौशांबी जेल में है, जबकि किशोरी की बुआ जमानत पर है। सीओ अभिषेक प्रताप अजेय ने बताया कि नवाब की मां मूला देवी के नाम जेर किला में 34 लाख का मकान और मकरंदनगर में पांच करोड़ छह लाख 34 हजार का हाता कुर्क किया गया है।