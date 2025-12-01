Language
    यूपी में BLO पर एक और जिम्मेदारी, SIR के साथ-साथ 2003 की सूची के आधार पर करनी होगी प्रोजनी मैपिंग

    By Rahul Kumar Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 06:24 PM (IST)

    कन्नौज में विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण के तहत बीएलओ की जिम्मेदारी बढ़ाई गई है। एसडीएम ज्ञानेंद्र कुमार द्विवेदी ने एईआरओ और सुपरवाइजरों के साथ बैठक में एएसडी मतदाताओं की फिजिकल सूची तैयार करने और 2003 की सूची के अनुसार प्रोजनी मैपिंग करने के निर्देश दिए, जिससे मतदाता सूची का मिलान किया जा सके।

    जागरण संवाददाता, कन्नौज। विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआइाआर) के तहत अब एक सप्ताह का समय बढ़ाए जाने के बाद बीएलओ की जिम्मेदारी भी बढ़ा दी गई है।

    बीएलओ को एएसडी मतदाताओं की फिजिकल सूची तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा 2003 की सूची के हिसाब से इसकी प्रोजनी मैपिंग (वंशावली विश्लेषण) भी कराई जाएगी। एसडीएम ने तहसील सभागार में बैठक कर सभी एईआरओ व सुपरवाइजरों को इसके लिए निर्देश जारी कर दिए हैं।

    विधानसभा क्षेत्र के चार लाख 80 हजार 359 मतदाताओं के प्रपत्रों को डिजिटाइज करने के लिए ब्लाक सभागार में बने ईएफ (इनुमरेशन फार्म) सबमिशन सेंटर व नगर पालिका में बने हेल्प डेस्क (मतदाता सहायता केंद्र) पर लगातार कार्य हो रहा है।

    सोमवार को एसडीएम ज्ञानेंद्र कुमार द्विवेदी ने तहसील सभागार में एईआरओ (सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी) व सुपरवाइजरों के साथ बैठक की। उन्होंने बताया कि जिन मतदाताओं के प्रपत्र डिजिटाइज हो चुके हैं उनको फिर से चेक कर सत्यापित किया जाए।

    एएसडी (अनुपस्थित, विस्थापित, मृतक या डबल) मतदाताओं की फिजिकल सूची तैयार की जाए। इसके अलावा 2003 की सूची के हिसाब से इसकी प्रोजनी मैपिंग भी कराई जाएगी।

    जिससे मृतक या शिफ्टिेड मतदाता के विवरण का मिलान आसानी से हो जाएगा। विवरण मांगने पर बीएलओ के पास स्पष्ट रिपोर्ट भी होगी। बैठक में तहसीलदार अवनीश कुमार, बीडीओ दीपांकर आर्य, बीईओ आनंद द्विवेदी समेत कई सुपरबाइजर मौजूद रहे।