    कन्नौज: ननिहाल जा रहे थे युवकों की बाइक पेड़ से टकराई, एक की मौत और दूसरा घायल

    By Rahul Kumar Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Sat, 18 Oct 2025 06:34 PM (IST)

    वाहन को ओवरटेक करने के प्रयास में एक बाइक पेड़ से टकरा गई, जिससे दो दोस्त घायल हो गए। डेढ़ घंटे तक तड़पने के बाद एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। दूसरे घायल को स्वजनों ने राजकीय मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया, जहां से उसे लखनऊ के केजीएमसी रेफर किया गया।  

    संवाद सहयोगी, कन्नौज।वाहन को ओवरटेक करने में बाइक पेड़ से टकरा गई। इससे बाइक सवार दोस्त जख्मी हो गए। दुर्घटना स्थल पर करीब डेढ़ घंटे तक तड़पते रहे। इससे एक युवक की दुर्घटना स्थल पर ही मौत हो गई। दूसरे युवक को उसके स्वजन ने पहुंचकर राजकीय मेडिकल कालेज में भर्ती कराया। वहां से उसको लखनऊ स्थित केजीएमसी रेफर कर दिया गया है।

    शुक्रवार देर शाम औरैया के बेला थाना क्षेत्र के पिपरौली शिव गांव निवासी 20 वर्षीय सनी पुत्र सिपाही लाल अपने पड़ोस के दोस्त 22 वर्षीय सूरज पुत्र मान सिंह बाइक से ठठिया के भुन्ना गांव जा रहे थे। भुन्ना गांव में सनी की ननिहाल रामऔतार के घर पर है। शाम करीब सात बजे ठठिया के जनेरी गांव के पास पहुंचते ही वाहन को ओवरटेक करने में बाइक पेड़ से टकरा गई। इससे दोनों जख्मी होकर गिर गए।

    दुर्घटना स्थल पर करीब डेढ़ घंटे तक तड़पते रहे। राहगीरों ने भुन्ना गांव में रिश्तेदारों को जानकारी दी। स्वजन के पहुंचने पर राजकीय मेडिकल कालेज ले जाया गया, वहां डाक्टर ने सनी को मृत घोषित कर दिया और शव मर्च्युरी में रख दिया। सूरज की हालत नाजुक होने से किंग जार्ज मेडिकल कालेज लखनऊ रेफर कर दिया गया। ठठिया प्रभारी निरीक्षक जेपी शर्मा ने बताया कि मामले की तहरीर मिलने पर मुकदमा दर्ज होगा और जांच कर कार्रवाई की जाएगी।