कन्नौज: ननिहाल जा रहे थे युवकों की बाइक पेड़ से टकराई, एक की मौत और दूसरा घायल

संवाद सहयोगी, कन्नौज।वाहन को ओवरटेक करने में बाइक पेड़ से टकरा गई। इससे बाइक सवार दोस्त जख्मी हो गए। दुर्घटना स्थल पर करीब डेढ़ घंटे तक तड़पते रहे। इससे एक युवक की दुर्घटना स्थल पर ही मौत हो गई। दूसरे युवक को उसके स्वजन ने पहुंचकर राजकीय मेडिकल कालेज में भर्ती कराया। वहां से उसको लखनऊ स्थित केजीएमसी रेफर कर दिया गया है।

शुक्रवार देर शाम औरैया के बेला थाना क्षेत्र के पिपरौली शिव गांव निवासी 20 वर्षीय सनी पुत्र सिपाही लाल अपने पड़ोस के दोस्त 22 वर्षीय सूरज पुत्र मान सिंह बाइक से ठठिया के भुन्ना गांव जा रहे थे। भुन्ना गांव में सनी की ननिहाल रामऔतार के घर पर है। शाम करीब सात बजे ठठिया के जनेरी गांव के पास पहुंचते ही वाहन को ओवरटेक करने में बाइक पेड़ से टकरा गई। इससे दोनों जख्मी होकर गिर गए।