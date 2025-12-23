कन्नौज में घटिया चॉकलेट-जेली बेचने पर होगी सख्त कार्रवाई, खाद्य विभाग ने दुकानों से लिए नमूने

जागरण संवाददाता, कन्नौज। दुकानों पर अब मिलावट वाली घटिया चाकलेट और जेली बिक्री करने पर कार्रवाई होगी। खाद्य एवं सुरक्षा विभाग की टीम ने छापेमारी कर दुकानों से नमूने लिए हैं।

इन्हें जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा जाएगा। जिलाधिकारी आशुतोष मोहन अग्निहोत्री ने बताया कि अगर घटिया या मिलावट की खाद्य वस्तुओं की बिक्री की पुष्टि हुई, तो दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

नववर्ष और क्रिसमस को लेकर दुकानों पर तरह-तरह की चाकलेट, जेली से लेकर मिठाई बिक्री होने लगी है। मंगलवार को खाद्य एवं औषधि सुरक्षा अधिकारी उमेश प्रताप ने दुकानों पर छापेमारी की।

इस दौरान छिबरामऊ कौशल बेकर्स और गुप्ता आइसक्रीम दुकान से चाकलेट और जेली के नमूने एकत्र किए। वहीं, शहर में आदेश वर्मा और गोल कुआं बाजार में भी चाकलेट के 21 नमूने लिए।