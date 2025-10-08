UP की 499 पंचायतों का होगा कायापलट, सड़क-लाइट और ओपन जिम के लिए जारी किया फंड

कन्नौज जिले की 499 ग्राम पंचायतों के विकास के लिए सरकार ने 9.91 करोड़ रुपये का अनटाइड फंड जारी किया है। इस धनराशि से गांवों में सड़क नाली खड़ंजा और सोलर लाइट जैसे विकास कार्य कराए जाएंगे। ग्राम पंचायतें अपनी जरूरत के अनुसार धन का उपयोग कर सकेंगी जिससे ग्रामीणों को मूलभूत सुविधाएं मिलेंगी और जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा।

जागरण संवाददाता, कन्नौज। विकास के लिए सरकार ने 9.91 करोड़ धनराशि अनटाइड फंड के लिए जारी किया है। इससे 499 ग्राम पंचायतों में सड़क, नाली, खड़ांजा, सोलर लाइट, ओपेन जिम के उपकरण खरीदने सहित अन्य विकास कार्य कराए जाएंगे। अब ग्राम पंचायतें स्थानीय जरूरतों व प्राथमिकताओं के अनुसार खर्च कर सकेंगी।

जिले के आठ ब्लाकों में 499 ग्राम पंचायत है। करीब 688 राजस्व गांव है। 15 वें वित्त आयोग की अनटाइड के तहत 499 ग्राम पंचायतों में विकास के लिए केंद्र सरकार ने नौ करोड़ 91 लाख रुपये जारी किए हैं। आबादी के हिसाब से पंचायतों को पैसा मिला है।

पूरी होंगी मूलभूत सुविधाएं इससे गांवों में मूलभूत सुविधाएं पूरी होगी। अनटाइड फंड से ग्राम पंचायतें मुख्य रूप से खस्ताहाल सड़कों की मरम्मत, जल निकाली की समुचित व्यवस्था में सुधार, सार्वजनिक जल स्रोतों का निर्माण, स्ट्रीट लाइट लगाने व उनकी मरम्मत, सभा के लिए मंच का निर्माण सहित अन्य अतिआवश्यक वाले कार्यों को ग्राम पंचायतें करा सकेंगी।

किसी रास्ता या नाली का निर्माण अधूरा है तो उसको भी अनटाइड फंड से पूरा कराया जाएगा। इससे ग्रामीणों को मूलभूत सुविधाओं का लाभ मिलेगा। यहीं नहीं पहले ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर फीड हुई कार्ययोजना के आधार पर ही कार्य कराकर भुगतान किया जाएगा।