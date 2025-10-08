Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    UP की 499 पंचायतों का होगा कायापलट, सड़क-लाइट और ओपन जिम के लिए जारी किया फंड

    By Shivgovind Mishra Edited By: Shivgovind Mishra
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 04:15 PM (IST)

    कन्नौज जिले की 499 ग्राम पंचायतों के विकास के लिए सरकार ने 9.91 करोड़ रुपये का अनटाइड फंड जारी किया है। इस धनराशि से गांवों में सड़क नाली खड़ंजा और सोलर लाइट जैसे विकास कार्य कराए जाएंगे। ग्राम पंचायतें अपनी जरूरत के अनुसार धन का उपयोग कर सकेंगी जिससे ग्रामीणों को मूलभूत सुविधाएं मिलेंगी और जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा।

    prefferd source google
    Hero Image
    पंचायतों को 9.91 करोड़ की सौगात। जागरण

    जागरण संवाददाता, कन्नौज। विकास के लिए सरकार ने 9.91 करोड़ धनराशि अनटाइड फंड के लिए जारी किया है। इससे 499 ग्राम पंचायतों में सड़क, नाली, खड़ांजा, सोलर लाइट, ओपेन जिम के उपकरण खरीदने सहित अन्य विकास कार्य कराए जाएंगे। अब ग्राम पंचायतें स्थानीय जरूरतों व प्राथमिकताओं के अनुसार खर्च कर सकेंगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जिले के आठ ब्लाकों में 499 ग्राम पंचायत है। करीब 688 राजस्व गांव है। 15 वें वित्त आयोग की अनटाइड के तहत 499 ग्राम पंचायतों में विकास के लिए केंद्र सरकार ने नौ करोड़ 91 लाख रुपये जारी किए हैं। आबादी के हिसाब से पंचायतों को पैसा मिला है।

    पूरी होंगी मूलभूत सुविधाएं

    इससे गांवों में मूलभूत सुविधाएं पूरी होगी। अनटाइड फंड से ग्राम पंचायतें मुख्य रूप से खस्ताहाल सड़कों की मरम्मत, जल निकाली की समुचित व्यवस्था में सुधार, सार्वजनिक जल स्रोतों का निर्माण, स्ट्रीट लाइट लगाने व उनकी मरम्मत, सभा के लिए मंच का निर्माण सहित अन्य अतिआवश्यक वाले कार्यों को ग्राम पंचायतें करा सकेंगी।

    किसी रास्ता या नाली का निर्माण अधूरा है तो उसको भी अनटाइड फंड से पूरा कराया जाएगा। इससे ग्रामीणों को मूलभूत सुविधाओं का लाभ मिलेगा। यहीं नहीं पहले ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर फीड हुई कार्ययोजना के आधार पर ही कार्य कराकर भुगतान किया जाएगा।

    जिला पंचायत राज अधिकारी राजेंद्र प्रकाश ने बताया कि सभी ग्राम पंचायतों के लिए धनराशि आ गई है। प्रधानों को पहले आवश्यक कार्य कराने के निर्देश दिए जाएगें।

    अगले वर्ष है चुनाव

    वर्ष 2026 में पंचायत चुनाव होना है। कई प्रधान चुनाव की तैयारी भी कर रहे है। चुनाव से पहले सरकार ने धनराशि मुहैया करा दी है। इससे गांवों के विकास कार्य होंगे। प्रधानों को विकास कार्य के लिए बजट का रोना नहीं होगा। जनता खुलकर प्रधान से कार्य कराने के लिए कह सकेगी। इससे ग्रामीणों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा।

    यह भी पढ़ें- समाजवादी पार्टी के गढ़ से गरजे मुख्यमंत्री योगी; कहा- 'इनके डीएनए में गुंडई, नवाब ब्रांड सपा का असली चेहरा'