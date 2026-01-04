कन्नौज में 87,824 मतदाताओं की नहीं हुई मैपिंग, अब जारी होगा नोटिस

जागरण संवाददाता, कन्नौज। एसआइआर प्रक्रिया में जिन मतदाताओं की मैपिंग नहीं हो सकी, उनको एक और मौका दिया जाएगा। 2003 की मतदाता सूची से मैपिंग के लिए ऐसे मतदाताओं को नोटिस जारी होंगे। इसके बाद वे आधार कार्ड सहित कई अन्य दस्तावेज जमा करा कर अपनी मैपिंग करा सकेंगे।

जिला निर्वाचन अधिकारी आशुतोष मोहन अग्निहोत्री ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) के अंतर्गत जनपद की सभी विधानसभाओं में बीएलओ द्वारा अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृतक, डुप्लीकेट (एएसडी) श्रेणी में चिह्नित मतदाताओं का विधानसभावार विवरण संकलित किया गया है। जिले में 87,824 मतदाता (8.76 प्रतिशत) ऐसे पाए गए हैं।

जिनका विवरण वर्ष 2003 की मतदाता सूची से मिलान नहीं हो सका है। ऐसे नो मैपिंग मतदाताओं के दावे एवं आपत्तियों की सुनवाई छह जनवरी 2026 से छह फरवरी 2026 तक संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी-सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा की जाएगी।

छिबरामऊ में 36,267,तिर्वा में 22,886 और कन्नौज में 28,671 नो मैपिंग में मतदाता शामिल हैं। छिबरामऊ में 13786 मृतक,52419 अनुपस्थित, 47301 स्थानांतरित, 7151डुप्लीकेट, 1940 अन्य श्रेणी सहित कुल मतदाता 1,22,597 है। तिर्वा में 11293 मृतक,16727 अनुपस्थित, 39164 स्थानांतरित, 5868डुप्लीकेट, 630 अन्य श्रेणी सहित कुल मतदाता 73,682 है।

कन्नौज 1,2,965 मृतक,28740 अनुपस्थित, 31984 स्थानांतरित, 6891डुप्लीकेट, 1236 अन्य श्रेणी सहित कुल 81,816 मतदाता एएसडी श्रेणी में चिन्हित किए गए हैं। इस प्रकार जनपद में कुल 2,78,095 मतदाता विभिन्न कारणों से एएसडी के रूप में दर्ज पाए गए हैं। जिन मतदाताओं की मैपिंग नहीं हुई है, उन्हें करीब 11 प्रकार के दस्तावेज में से कोई भी एक दस्तावेज उपलब्ध कराना होगा। मतदाता नोटिस के जवाब में दाखिल होने वाले दस्तावेज को स्वयं प्रमाणित करेंगे। दस्तावेज सही पाए जाने पर उनका नाम फिर से शामिल कर लिया जाएगा।

डीएम ने किया निरीक्षण कन्नौज : जिलाधिकारी-जिला निर्वाचन अधिकारी आशुतोष मोहन अग्निहोत्री ने विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआइआर) कार्यक्रम के अंतर्गत विकास खंड उमर्दा की ग्राम पंचायत खानपुर के प्राथमिक विद्यालय खानपुर के बूथ संख्या-364,365 व 366 के बीएलओ व बीएलए के साथ बैठक की।

बैठक के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि जनपद की सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों का आलेख्य प्रकाशन दिनांक छह जनवरी 2026 को जनपद के सभी मतदेय स्थलों पर किया जाएगा। कहा कि सभी बीएलए को एएसडी सूची (हिन्दी) उपलब्ध कराई गयी है।

सभी सूची प्रकाशित होने के उपरान्त सभी बीएलओ व बीएलए अधिक से अधिक फार्म-6,7 व 8 भराएं। जिलाधिकारी द्वारा प्राथमिक विद्यालय खानपुर का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान विद्यालय के एक कक्ष में रखी गई कबाड़ एवं अन्य अनावश्यक सामग्री तथा विद्यालय परिसर में निष्प्रयोज्य पड़े तीन कक्षों को देखकर जिलाधिकारी ने गहरी नाराजगी व्यक्त की।