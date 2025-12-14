Language
    कन्नौज में किशनी मार्ग का होगा चौड़ीकरण, 52 लाख की लागत से सात मीटर चौड़ी होगी सड़क

    By Soham Prakash Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 02:54 PM (IST)

    कन्नौज के बाथम मुहल्ले से किशनी को जोड़ने वाली सड़क का निर्माण जल्द शुरू होगा। लोक निर्माण विभाग द्वारा सात मीटर चौड़ी आरसीसी सड़क बनाई जाएगी, जिससे राहगी ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, कन्नौज। कस्बे के बाथम मुहल्ले से मैनपुरी जनपद के किशनी को जोड़ने वाली सड़क का निर्माण जल्द ही शुरू हो जाएगा। लोक निर्माण विभाग की ओर से सात मीटर चौड़ी बनने वाली इस आरसीसी सड़क का निर्माण कराया जाएगा, जिससे राहगीरों को आवागमन में सहूलियत मिलेगी।

    दैनिक जागरण ने नौ दिसंबर के अंक में ‘सड़क में हुए गड्ढों से निकलना मुश्किल’ शीर्षक के साथ समाचार को प्रमुखता से प्रकाशित किया था। जिसमें क्षतिग्रस्त सड़क पर राहगीरों को होने वाली समस्याओं का उल्लेख किया गया था। अब इस सड़क के निर्माण को लेकर राहत भरी खबर आई है।

    लोक निर्माण विभाग की ओर से 52 लाख रुपये की लागत से सात मीटर चौड़ी सड़क का निर्माण कराया जाएगा। लोक निर्माण विभाग ने गौरांश इंटरप्राइजेज को सड़क निर्माण का ठेका दिया है।

    ठेकेदार गौरव द्विवेदी ने भाजपा नेता रामबख्श लोधी के साथ मौके पर जाकर सड़क की स्थिति को देखा। उन्होंने बताया कि रविवार से सड़क का निर्माण शुरू कर दिया गया है।ग्रामीणों ने बताया कि इस सड़क के बनने से आवागमन सुगम होगा और वर्षों से चली आ रही परेशानी भी खत्म होगी।