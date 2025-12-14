कन्नौज में किशनी मार्ग का होगा चौड़ीकरण, 52 लाख की लागत से सात मीटर चौड़ी होगी सड़क

जागरण संवाददाता, कन्नौज। कस्बे के बाथम मुहल्ले से मैनपुरी जनपद के किशनी को जोड़ने वाली सड़क का निर्माण जल्द ही शुरू हो जाएगा। लोक निर्माण विभाग की ओर से सात मीटर चौड़ी बनने वाली इस आरसीसी सड़क का निर्माण कराया जाएगा, जिससे राहगीरों को आवागमन में सहूलियत मिलेगी।

दैनिक जागरण ने नौ दिसंबर के अंक में ‘सड़क में हुए गड्ढों से निकलना मुश्किल’ शीर्षक के साथ समाचार को प्रमुखता से प्रकाशित किया था। जिसमें क्षतिग्रस्त सड़क पर राहगीरों को होने वाली समस्याओं का उल्लेख किया गया था। अब इस सड़क के निर्माण को लेकर राहत भरी खबर आई है।