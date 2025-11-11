कन्नौज में बाइकों की भिड़ंत में चाचा की मौत, भतीजियां गंभीर रूप से घायल

जागरण संवाददाता, कन्नौज। दो भतीजियों के नाक-कान छेदन कराने के बाद चाचा बाइक से घर जा रहे थे। तभी कनौली गांव के पास पीछे से आ रही एक बाइक सवार युवक ने टक्कर मार दी। इससे चाचा व दोनों भतीजी जख्मी हो गई। उनको राजकीय मेडिकल कालेज में भर्ती कराया गया, वहां पर 16 घंटे इलाज के बाद चाचा की मृत्यु हो गई।

इंदरगढ़ थाना क्षेत्र के परसरामऊ गांव निवासी 30 वर्षीय नरसी पुत्र छोटेलाल सोमवार को बाइक से अपने बड़े भाई पप्पू की 12 वर्षीय बेटी रागिनी व 10 वर्षीय प्रज्ञा के साथ सराफा बाजार आए थे। वहां पर दोनों भतीजियों का नाक-कान छेदन कराया।

इसके बाद शाम करीब पांच बजे बाइक से घर जा रहे थे। तभी तिर्वा-इंदरगढ़ रोड पर कनौली गांव के सामने पहुंचते ही पीछे से आ रहे बाइक सवार ने टक्कर मार दी। इससे नरसी के सिर पर गहरी चोट लगी और रागिनी व प्रज्ञा भी चुटहिल हो गईं।

आसपास के लोगों ने तीनों को राजकीय मेडिकल कालेज में भर्ती कराया। वहां पर 16 घंटे इलाज चला और मंगलवार सुबह करीब आठ बजे नरसी ने दम तोड़ दिया। दोपहर में पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। प्रज्ञा व रागिनी की हालत में सुधार होने से स्वजन घर ले गए।