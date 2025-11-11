Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कन्नौज में बाइकों की भिड़ंत में चाचा की मौत, भतीजियां गंभीर रूप से घायल

    By Soham Prakash Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 01:45 PM (IST)

    कन्नौज में दो भतीजियों के नाक-कान छिदवाने के बाद घर लौट रहे चाचा की बाइक को दूसरी बाइक ने टक्कर मार दी। हादसे में चाचा की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि दोनों भतीजियां घायल हो गईं। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, कन्नौज। दो भतीजियों के नाक-कान छेदन कराने के बाद चाचा बाइक से घर जा रहे थे। तभी कनौली गांव के पास पीछे से आ रही एक बाइक सवार युवक ने टक्कर मार दी। इससे चाचा व दोनों भतीजी जख्मी हो गई। उनको राजकीय मेडिकल कालेज में भर्ती कराया गया, वहां पर 16 घंटे इलाज के बाद चाचा की मृत्यु हो गई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इंदरगढ़ थाना क्षेत्र के परसरामऊ गांव निवासी 30 वर्षीय नरसी पुत्र छोटेलाल सोमवार को बाइक से अपने बड़े भाई पप्पू की 12 वर्षीय बेटी रागिनी व 10 वर्षीय प्रज्ञा के साथ सराफा बाजार आए थे। वहां पर दोनों भतीजियों का नाक-कान छेदन कराया।

    इसके बाद शाम करीब पांच बजे बाइक से घर जा रहे थे। तभी तिर्वा-इंदरगढ़ रोड पर कनौली गांव के सामने पहुंचते ही पीछे से आ रहे बाइक सवार ने टक्कर मार दी। इससे नरसी के सिर पर गहरी चोट लगी और रागिनी व प्रज्ञा भी चुटहिल हो गईं।

    आसपास के लोगों ने तीनों को राजकीय मेडिकल कालेज में भर्ती कराया। वहां पर 16 घंटे इलाज चला और मंगलवार सुबह करीब आठ बजे नरसी ने दम तोड़ दिया। दोपहर में पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। प्रज्ञा व रागिनी की हालत में सुधार होने से स्वजन घर ले गए।

    उधर, आरोपित बाइक सवार को भी हल्की चोटें लगी थीं। इससे स्वजन ने प्राथमिक उपचार कराया और दूसरे हास्पिटल में ले गए। प्रभारी निरीक्षक संजय शुक्ला ने बताया कि तहरीर मिलने पर मुकदमा दर्ज होगा और जांच कर कार्रवाई की जाएगी।