    यूपी के कन्नौज में हैंडपंप से पानी पीने पर दलित युवक को जमकर पीटा, सरकार आने पर दी गोली मारने की धमकी

    By Soham Prakash Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Tue, 21 Oct 2025 05:09 AM (IST)

    कन्नौज के छिबरामऊ बहन को लेने के लिए आ रहे दलित युवक ने हैंडपंप से पानी पी लिया। जिससे नाराज हैंडपंप मालिक ने पहले उसके सिर पर ईंट मारी और फिर मारपीट कर घायल कर दिया। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    हैंडपंप से पानी पीने पर दलित युवक को पीटा

    संवाद सहयोगी, छिबरामऊ गांव से छिबरामऊ बहन को लेने के लिए आ रहे दलित युवक ने हैंडपंप से पानी पी लिया। जिससे नाराज हैंडपंप मालिक ने पहले उसके सिर पर ईंट मारी और फिर मारपीट कर घायल कर दिया। युवक ने सरकार आने पर उसे गोली मारने की धमकी दी। पीड़ित की शिकायत पर अब पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।

    क्षेत्र के ग्राम नगला जोर निवासी अमित कुमार पुत्र देवेंद्र कुमार ने बताया कि वह अनुसूचित जाति का है। 19 अक्टूबर की शाम को वह गांव से अपनी बहन को लेने छिबरामऊ आ रहा था। तभी रास्ते में वह एक हैंडपंप पर पानी पीने लगा। हैंडपंप पर पानी पीने से असालत नगर का एक युवक नाराज हो गया और जातिसूचक शब्द बोलते हुए उसके सिर में ईंट मार दी और फिर उसे मारपीट कर घायल कर दिया।

    शोरगुल सुनकर कई लोग आ गए और उसे बचाया। आरोपित युवक ने सरकार आने पर उसे गोली से मार देने की धमकी दी। पीड़ित ने कोतवाली पहुंचकर पुलिस से मामले की शिकायत की है। प्रभारी निरीक्षक विष्णुकांत तिवारी ने बताया कि मामले की जांच कराई जा रही है।