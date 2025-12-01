हाथों में मेहंदी लगाए दुल्हन करती रही इंतजार, 5 लाख रुपये के लिए नहीं आई बरात
कन्नौज के रामपुर मझला गांव में दहेज की मांग पूरी न होने पर बारात नहीं आई, जिससे दुल्हन इंतजार करती रही। दूल्हा पक्ष ने 5 लाख रुपये अतिरिक्त दहेज मांगा था। पीड़ित पिता ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है, पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस घटना से परिवार को मानसिक और आर्थिक कष्ट हुआ है।
जागरण संवाददाता, कन्नौज। रामपुर मझला गांव में रविवार की रात शादी की तैयारियों के बीच दुल्हन बरात का इंतजार करती रही और बरात दहेज की खातिर आई हीं नहीं। रिश्तेदार देर रात तक बरात का इंतज़ार करते रहे, लेकिन दूल्हा पक्ष की तरफ से कोई सूचना नहीं मिली।
राजू ने बताया कि उनकी बेटी की शादी गोलू पुत्र राजकुमार निवासी भीमपुर से तय हुई थी। शादी की रात जब दूल्हा पक्ष से संपर्क किया गया तो पता चला कि पांच लाख की अतिरिक्त दहेज की मांग पूरी न होने पर बरात नहीं लाई जाएगी।
इस मांग के कारण शादी के मौके पर पूरे परिवार को भारी मानसिक कष्ट झेलना पड़ा। घटना की सूचना मिलते ही दुल्हन पक्ष में मायूसी और आक्रोश फैल गया। शादी की सभी तैयारियां धरी रह गईं, जिससे परिवार आर्थिक और सामाजिक नजरिये से बेहद आहत महसूस कर रहा है।
पीड़ित पिता राजू ने थाना इंदरगढ़ में प्रार्थना पत्र देकर वर पक्ष पर दहेज के लिए बरात न लाने का आरोप लगााया है। थाना प्रभारी नीलम सिंह ने बताया कि प्रार्थना पत्र के आधार पर मामले की जांच की जा रही है। आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
