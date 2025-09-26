Language
    मंदिर से दर्शन करके लौट रही लड़की को लोडर ने मारी टक्कर, बालिका की मौत; तीन घायल

    By soham prakash Edited By: Shivgovind Mishra
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 01:06 PM (IST)

    कानपुर-गाजियाबाद हाईवे पर छिबरामऊ के पास एक लोडर ने मंदिर जा रही 12 वर्षीय कुसुम को टक्कर मार दी जिससे उसकी मौत हो गई। इस हादसे में तीन अन्य लोग भी घायल हुए हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और लोडर चालक की तलाश जारी है।

    लोडर की टक्कर से बालिका की मौत। जागरण

    सहयोगी, जागरण, छिबरामऊ । गाजियाबाद-कानपुर ग्रीनफील्ड हाईवे के किनारे गांव बरुआ सबलपुर में स्थित मंदिर में मां व स्वजन के साथ दर्शन को आ रही बालिका की लोडर की टक्कर से मौत हो गई। विपरीत दिशा से आ रही अनियंत्रित लोडर की चपेट में आने से तीन अन्य लोग घायल हो गए। दुर्घटना गुरुवार रात करीब नौ बजे घटित हुई।

    कोतवाली छिबरामऊ की चौकी प्रेमपुर के गांव बरुआ सबलपुर निवासी सत्यपाल मजदूरी कर परिवार का भरण पोषण करते हैं। गांव बरुआ सबलपुर में गाजियाबाद-कानपुर ग्रीनफील्ड हाईवे के किनारे मंदिर बना है। गुरुवार रात को 12 वर्षीय पुत्री कुसुम अपनी मां प्रीति व स्वजन के साथ मंदिर में पूजा करने आई थी। रात करीब नौ बजे गाजियाबाद-कानपुर ग्रीनफील्ड हाईवे पर छिबरामऊ की तरफ से विपरीत दिशा से आ रही तेज रफ्तार लोडर ने कुसुम को टक्कर मार दी। हादसे में कुसुम गंभीर घायल हो गई।

    इसके अलावा लोडर ने मंदिर में दर्शन करने आई गांव बरुआ सबलपुर निवासी 48 वर्षीय राममूर्ति पत्नी रामबहादुर को टक्कर मार दी। इसके बाद चालक ने लोडर भगाते हुए स्कूटी में टक्कर मार दी। इससे छिबरामऊ से प्रेमपुर की ओर स्कूटी से जा रहे जिला मैनपुरी के नवीगंज निवासी 35 वर्षीय ज्ञानेंद्र प्रकाश पुत्र कैलाश बाबू शाक्य एवं 45 वर्षीय ग्रीश चंद्र पुत्र श्रीकृष्ण घायल हो गए। सभी को नगला दिलू स्थित 100 शैया अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहां चिकित्सक ने कुसुम को मृत घोषित कर दिया। 

    घायलों का चल रहा इलाज

    इससे स्वजन में चीख-पुकार मच गई। शव को मर्च्युरी में रखवा दिया गया और कोतवाली सूचना भेजी गई। जबकि अन्य तीन घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद तिर्वा स्थित भीमराव रामजी मेडिकल कालेज रेफर कर दिया गया। हादसे के बाद चालक लोडर सहित भाग निकला।

    बेटी की मौत से मां प्रीती बदहवास हो गई। कुसुम के दो बहन पायल व करीना एवं एक भाई कार्तिक है। प्रभारी निरीक्षक विष्णुकांत तिवारी ने बताया कि तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी।