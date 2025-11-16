गैंगस्टर और पूर्व ब्लॉक प्रमुख के भाइयों समेत 20 पर लूट का मुकदमा, रंगदारी ना देने पर किया था ये कांड
किशोरी से दुष्कर्म मामले में पहले से जेल में बंद पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव, उसके भाई वीरपाल उर्फ नीलू यादव और 20 अन्य पर अब रंगदारी मांगने और लूटपाट का नया मुकदमा दर्ज किया गया है। नवाब सिंह और वीरपाल के खिलाफ पहले से ही 20 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं।
जागरण संवाददाता, कन्नौज। किशोरी से दुष्कर्म के मामले में बांदा जेल में बंद पूर्व ब्लाक प्रमुख नवाब सिंह यादव, कौशांबी जेल में बंद उसके भाई वीरपाल उर्फ नीलू यादव समेत 20 के खिलाफ रंगदारी मांगने व लूटपाट का मामला पुलिस ने दर्ज किया है। दोनों के खिलाफ 20 से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं।
कन्नौज सदर निवासी विशाल मिश्रा ने पूर्व ब्लाक प्रमुख गैंगस्टर नवाब सिंह, उसके भाई नीलू यादव, समर्थक सुरजीत यादव, विराट मौर्य, प्रदीप यादव, सचिन यादव, शिवम दुबे व 13 अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। बताया कि उसने विपिन यादव व देवेश कटियार के साथ देवधरापुर में 2022 में ईंट भट्ठा शुरू किया था। 19 नवंबर, 2023 को देवधरापुर स्थित भट्ठे पर आरोपित असलहा लेकर पहुंचे।
भट्ठा कारोबार करने पर मांगी रंगदारी
सभी ने भट्ठा कारोबार करने पर रंगदारी मांगी। विरोध करने पर आरोपित गुल्लक में रखे डेढ़ लाख रुपये लूटने के बाद फायरिंग करते हुए भाग निकले। थोड़ी देर बाद आकर ईंट-भट्ठा पर कब्जा कर लिया। पीड़ित विशाल ने बताया कि घटना के बाद कोतवाली जाकर तहरीर दी, लेकिन नबाव व भाई नीलू के वर्चस्व के कारण पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की थी।
नवाब और उसके भाई नीलू ने 20 लाख रुपये की ईंटें, 15 लाख का सामान व एक बाइक भी लूट ली थी। 11 अगस्त, 2024 की रात नवाब को 15 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। दुष्कर्म में सहयोग करने के आरोप में उसके भाई नीलू व पीड़िता की बुआ की भी गिरफ्तारी हुई थी।
