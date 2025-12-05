शादी करने पर योगी सरकार दे रही पैसा, योजना का लाभ लेने के लिए 23 लोगों ने बदल दी तारीख; फिर क्या हुआ? 

जागरण संवाददाता, कन्नौज। शादी अनुदान योजना का लाभ लेने के लिए 23 लाेगों ने शादी करने के बाद तिथि बदलकर लाभ लेने के लिए विभाग में आवेदन किया। सत्यापन में मामला पकड़े जाने पर आवेदन निरस्त कर दिए गए। अब तक 909 बेटियों को अनुदान दिया जा चुका है। पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) के गरीब परिवारों की बेटियों के लिए शादी अनुदान योजना का संचालन कर रहा है। बेटियों की शादी पर 20 हजार रुपये की राशि अनुदान के रूप में दी जाती है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के आवेदकों की आय सीमा एक लाख रुपये कर दी गई है।

साथ ही पात्र व्यक्ति बेटियों की शादी से 90 दिन पहले या 90 दिन बाद तक शादी अनुदान के लिए आवेदन कर सकते हैं। चालू वर्ष में 1,117 बेटियों को अनुदान देने के लिए लक्ष्य दिया गया था। इस वर्ष 1,561 ने लाभ लेने के लिए आवेदन किया।ब्लाक स्तर पर खंड विकास अधिकारी, निकाय स्तर पर उपजिलाधिकारी और जिला स्तर पर पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी ने आवेदनों की जांच की। जांच में 231 आवेदन विभिन्न्नि कारणों से निरस्त कर दिए गए।

विभाग के अनुसार इनमें 23 लोग ऐसे मिले जिन्होंने शादी करने के बाद तिथि बदलकर लाभ लेने का प्रयास किया। इस वजह से इनका आवेदन निरस्त किया गया। इसके अलावा आवेदनों में लोगों ने भाई या अन्य लोगों का खाता संख्या लगा दिया। साथ ही आय-जाति की संख्या गलत भर दी। इस वजह से आवेदन को निरस्त किया गया।



जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी अनुपम राय ने बताया कि जरूरतमंद व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी के लिए अनुदान योजना संचालित है। शादी के लिए 20 रुपये अनुदान देने की व्यवस्था है। योजना के तहत चालू वर्ष में पिछड़ा वर्ग के 909 गरीब बेटियों की शादी के लिए अनुदान दिया गया। एक करोड़ 81 लाख 80 हजार रुपये की धनराशि दी गई। 421 आवेदन की जांच चल रही है। जांच के बाद लाभ दिया जाएगा।



अनुदान के लिए जरूरी शर्तें



पिछड़ा वर्ग की गरीब बेटियों के विवाह के लिए अनुदान योजना पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की ओर से संचालित है। अनुदान योजना के लिए आनलाइन आवेदन कर लाभ लिया जा सकता है। शादी के लिए परिवार की अधिकतम दो पुत्रियों की शादी के लिए अनुदान योजना का लाभ मिलेगा। योजना के तहत पात्र व्यक्ति को आनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन के समय मोबाइल नंबर से लिंक आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बैंक खाते की पासबुक तथा शादी कार्ड होना अनिवार्य है।