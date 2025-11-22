Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कन्नौज में लोडर की टक्कर से हेलमेट के हुए टुकड़े, बाइक सवार युवक की मौके पर हो गई मौत

    By Rahul Kumar Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 06:03 PM (IST)

    कन्नौज में एक हृदयविदारक घटना में, एक लोडर की टक्कर से एक युवक की तत्काल मृत्यु हो गई, टक्कर इतनी भीषण थी कि युवक का हेलमेट चकनाचूर हो गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है, और स्थानीय लोगों ने सड़क सुरक्षा के बारे में चिंता व्यक्त की है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, कन्नौज। गैस सिलिंडर से लदे लोडर ने बाइक सवार चचेरे भाइयों को टक्कर मार दी। इससे एक की मौत हो गई और दूसरा घायल हो गया। घायल को राजकीय मेडिकल कालेज तिर्वा में भर्ती कराया गया है।

    लोडर व बाइक की आमने-सामने इतनी तेज टक्कर हुई का बाइक चालक का हेलमेट टूट गया और सिर पर गंभीर चोट आ गई थी। युवक प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा था।

    इंदरगढ़ थाना क्षेत्र के उमर्दा पट्टी गांव निवासी 22 वर्षीय मनीष यादव उर्फ पिंटू पुत्र कायम सिंह बीएससी के छात्र थे। वह प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। शनिवार को अपनी बाइक से चचेरे भाई 25 वर्षीय राजीव पुत्र बृजेश सिंह के साथ कानपुर के चौबेपुर जा रहे थे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वहां पर मामा कल्लू यादव की तेरहवीं में शामिल होना था। बाइक मनीष चला रहे थे। ठठिया-खैरनगर मार्ग पर मटकेपुरवा गांव के सामने पहुंचते ही गैस सिलिंडर लादकर ठठिया से खैरनगर की ओर जा रही लोडर ने टक्कर मार दी। इससे सीछे सिर पर चोट लगने से मनीष की दुर्घटना स्थल पर मौत हो गई और राजीव घायल हो गए।

    कायम सिंह खेतीबाड़ी करते हैं और मनीष नौकरी के लिए तैयारी कर रहे थे। मां रामवती, छोटी बहन पम्मी देवी और छोटा भाई अजय का रो-रोकर बुरा हाल है। थानाध्यक्ष देवेश कुमार ने बताया कि लोडर कब्जे में ले ली गई है जबकि चालक भाग गया। तहरीर मिलने पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।