कन्नौज में लोडर की टक्कर से हेलमेट के हुए टुकड़े, बाइक सवार युवक की मौके पर हो गई मौत

जागरण संवाददाता, कन्नौज। गैस सिलिंडर से लदे लोडर ने बाइक सवार चचेरे भाइयों को टक्कर मार दी। इससे एक की मौत हो गई और दूसरा घायल हो गया। घायल को राजकीय मेडिकल कालेज तिर्वा में भर्ती कराया गया है।

लोडर व बाइक की आमने-सामने इतनी तेज टक्कर हुई का बाइक चालक का हेलमेट टूट गया और सिर पर गंभीर चोट आ गई थी। युवक प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा था।

इंदरगढ़ थाना क्षेत्र के उमर्दा पट्टी गांव निवासी 22 वर्षीय मनीष यादव उर्फ पिंटू पुत्र कायम सिंह बीएससी के छात्र थे। वह प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। शनिवार को अपनी बाइक से चचेरे भाई 25 वर्षीय राजीव पुत्र बृजेश सिंह के साथ कानपुर के चौबेपुर जा रहे थे।