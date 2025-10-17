PM किसान सम्मान निधि की अगली किस्त चाहिए तो तुरंत करें ये काम, नहीं तो अटक जाएगा पैसा

Language
    कन्नौज में उप निदेशक कृषि संतोष कुमार ने किसानों से फार्मर आईडी बनवाने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि यदि किसानों ने फार्मर आईडी का पंजीकरण नहीं कराया, तो उन्हें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की आगामी किस्त नहीं मिलेगी। किसानों को जन सेवा केंद्र पर खतौनी, आधार कार्ड और आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर लेकर जाना होगा। फार्मर आईडी बनवाना सभी पात्र किसानों के लिए अनिवार्य है।

    जागरण संवाददाता, कन्नौज। उप निदेशक कृषि संतोष कुमार ने किसानों से अपनी फार्मर आईडी (रजिस्ट्री) बनवाने के लिए कहा है। उन्होंने बताया कि यदि किसानों द्वारा फार्मर आईडी का पंजीकरण नहीं कराया गया, तो आगामी माह नवंबर में आने वाली प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की किस्त बंद हो जाएगी।

    उन्होंने कहा कि सभी किसान अपनी फार्मर रजिस्ट्री अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र पर करा सकते हैं। रजिस्ट्री के लिए खतौनी की प्रति, आधार कार्ड की प्रति, आधार से जुड़ा मोबाइल फोन नंबर दस्तावेज अनिवार्य रूप से साथ लेकर जाएं। उन्होंने कहा है कि फार्मर आईडी बनवाना प्रत्येक पात्र किसान के लिए अत्यंत आवश्यक है ताकि वे आगामी योजनाओं एवं लाभों से वंचित न रहें।

