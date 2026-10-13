फर्जी दारोगा बन कन्नौज में खूब झाड़ता रौब, झोले में रखता था दो नेम प्लेट, वर्दी और कैप, फिर असली पुलिस के चढ़ा हत्थे
कन्नौज में पुलिस ने एक फर्जी दारोगा संजीव कुमार को गिरफ्तार किया है, जो वर्दी पहनकर लोगों से वसूली करता ...और पढ़ें
HighLights
कन्नौज में फर्जी दारोगा संजीव कुमार लोगों से वसूली करता था
पुलिस ने उसे वर्दी और नेम प्लेट के साथ गिरफ्तार किया
30 लाख रुपये का कर्ज चुकाने के लिए करता था ठगी
जागरण संवाददाता, कन्नौज। फर्जी दारोगा बनकर लोगों को रौब दिखा कर वसूली करने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया। किराये के कमरे में रहकर वह आसपास के लोगों को एंटी करप्शन में तैनाती बताकर ठगी करता था। इससे पहले भी कानपुर पुलिस ने युवक को दारोगा की वर्दी पहने मिलने पर गिरफ्तार कर जेल भेजा था।
मंगलवार सुबह तिर्वा क्रासिंग के पास जीटी रोड पर दुकान रखे लोगों ने यूपी डायल-112 को सूचना दी कि एक दारोगा वर्दी पहनकर रौब दिखाकर उन लोगों से रुपयों की मांग कर रहा है। इस पर सदर कोतवाली प्रभारी जितेंद्र प्रताप सिंह मौके पर पहुंचे। पुलिस को देखकर युवक भागने लगा। इस पर सिपाहियों ने दौड़कर उसे पकड़ लिया।
पूछताछ करने पर फर्जी दारोगा ने अपना नाम संजीव कुमार निवासी फर्रुखाबाद के थाना मोहम्मदाबाद के गांव नगला नीयू रठौरा बताया। उसके झोले से पुलिस ने दो नेम प्लेट, उत्तर प्रदेश पुलिस के दारोगा एक वर्दी और कैप बरामद की। रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पुलिस ने संजीव कुमार को जेल भेज दिया।
एसपी विनोद कुमार ने बताया कि संजीव कुमार पर 30 लाख रुपये का कर्ज हो गया था। कर्जदारों से परेशान होकर संजीव कुमार तिर्वा क्रासिंग के पास किराये का कमरा लेकर रहने लगा था। यहीं से वह लोगों को अपना शिकार बना रहा था। इससे पहले वर्ष 2024 में उसे कानपुर के कल्याणपुर थाना पुलिस ने वर्दी पहने मिलने पर गिरफ्तार कर जेल भेजा था। जेल से छूटने के बाद वह फिर वर्दी पहनकर लोगों को रौब दिखाकर वसूली करने लगा था।
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