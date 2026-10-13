फर्जी दारोगा बन कन्नौज में खूब झाड़ता रौब, झोले में रखता था दो नेम प्लेट, वर्दी और कैप, फिर असली पुलिस के चढ़ा हत्थे

जागरण संवाददाता, कन्नौज। फर्जी दारोगा बनकर लोगों को रौब दिखा कर वसूली करने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया। किराये के कमरे में रहकर वह आसपास के लोगों को एंटी करप्शन में तैनाती बताकर ठगी करता था। इससे पहले भी कानपुर पुलिस ने युवक को दारोगा की वर्दी पहने मिलने पर गिरफ्तार कर जेल भेजा था।

मंगलवार सुबह तिर्वा क्रासिंग के पास जीटी रोड पर दुकान रखे लोगों ने यूपी डायल-112 को सूचना दी कि एक दारोगा वर्दी पहनकर रौब दिखाकर उन लोगों से रुपयों की मांग कर रहा है। इस पर सदर कोतवाली प्रभारी जितेंद्र प्रताप सिंह मौके पर पहुंचे। पुलिस को देखकर युवक भागने लगा। इस पर सिपाहियों ने दौड़कर उसे पकड़ लिया।

पूछताछ करने पर फर्जी दारोगा ने अपना नाम संजीव कुमार निवासी फर्रुखाबाद के थाना मोहम्मदाबाद के गांव नगला नीयू रठौरा बताया। उसके झोले से पुलिस ने दो नेम प्लेट, उत्तर प्रदेश पुलिस के दारोगा एक वर्दी और कैप बरामद की। रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पुलिस ने संजीव कुमार को जेल भेज दिया।