यूपी के 1.15 लाख लोगों को तीन महीने तक राशन नहीं मिलेगा, ये छोटी सी गलती पड़ गई भारी

जागरण संवाददाता, कन्नौज। पात्र गृहस्थी व अंत्योदय राशन कार्ड के सदस्य ई-केवाइसी कराने में रुचि नहीं ले रहे हैं। इनके द्वारा ई-केवाइसी न कराने पर मजबूरी में विभाग ने एक लाख 15 हजार 549 सदस्यों का तीन महीने का राशन रोक दिया है। अब राशन न मिलने पर सदस्य कोटेदार के चक्कर लगा रहे हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जनपद में 645 राशन दुकानें संचालित हैं। करीब तीन लाख 23 हजार 890 राशन कार्ड हैं। 12 लाख 33 हजार 313 सदस्य हैं। इनमें 11,17,764 ने ई-केवाइसी करा ली है। 1,15,549 सदस्यों ने अभी तक ई-केवाइसी नहीं कराई। अक्टूबर, नवंबर और माह दिसंबर का राशन रोक दिया गया है। इनमें कई ऐसे लोग हैं जो दूसरे प्रदेश में जाकर नौकरी कर रहे हैं। इस वजह से ई-केवाइसी नहीं हो पा रही है। पांच वर्ष से कम के बच्चों को ई-केवाइसी कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी।