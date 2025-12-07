यूपी के 1.15 लाख लोगों को तीन महीने तक राशन नहीं मिलेगा, ये छोटी सी गलती पड़ गई भारी
कन्नौज में ई-केवाईसी न कराने के कारण 1.15 लाख राशन कार्ड सदस्यों का तीन महीने का राशन रोक दिया गया है। जिले में 645 राशन दुकानों से राशन वितरण होता है ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, कन्नौज। पात्र गृहस्थी व अंत्योदय राशन कार्ड के सदस्य ई-केवाइसी कराने में रुचि नहीं ले रहे हैं। इनके द्वारा ई-केवाइसी न कराने पर मजबूरी में विभाग ने एक लाख 15 हजार 549 सदस्यों का तीन महीने का राशन रोक दिया है। अब राशन न मिलने पर सदस्य कोटेदार के चक्कर लगा रहे हैं।
जनपद में 645 राशन दुकानें संचालित हैं। करीब तीन लाख 23 हजार 890 राशन कार्ड हैं। 12 लाख 33 हजार 313 सदस्य हैं। इनमें 11,17,764 ने ई-केवाइसी करा ली है। 1,15,549 सदस्यों ने अभी तक ई-केवाइसी नहीं कराई।
अक्टूबर, नवंबर और माह दिसंबर का राशन रोक दिया गया है। इनमें कई ऐसे लोग हैं जो दूसरे प्रदेश में जाकर नौकरी कर रहे हैं। इस वजह से ई-केवाइसी नहीं हो पा रही है। पांच वर्ष से कम के बच्चों को ई-केवाइसी कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
वहीं पांच वर्ष से अधिक के बच्चों को आधार अपडेट कराकर ई-केवाइसी कराना होगा, नहीं तो इनका भी नाम कट सकता है। फिलहाल विभाग ने केवल ई-केवाइसी न कराने वालों का राशन रोका हैं।
राशन कार्ड के कुछ सदस्यों ने बताया कि आधार में फिंगर अपडेट कराने में समस्या आ रही है। ई-केवाइसी नहीं करा पाए हैं। इस कारण राशन मिलना बंद हो गया है।
तीन महीने का राशन बंद होने का मैसेज भी आ गया है। जिला पूर्ति अधिकारी राजीव कुमार मिश्र ने बताया कि सभी राशन कार्ड के सदस्यों को ई-केवाइसी कराना अनिवार्य है। बिना ई-केवाइसी वाले सदस्यों का राशन रोक दिया गया है। ई-केवाइसी कराने के बाद राशन मिलने लगेगा।
