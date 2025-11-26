नशे में कार चला रहे युवक ने मासूम की ली जान, दो बच्चे गंभीर; देर रात हुआ हादसा

जागरण संवाददाता, कन्नौज। गुरसहायगंज कोतवाली क्षेत्र के सिंहपुर गांव में मंगलवार देर रात एक दर्दनाक हादसा हो गया। गांव के बाहर अलाव ताप रहे तीन बच्चों को नशे में युवक ने कार से कुचल दिया।

हादसे में 14 साल की किशोरी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो बच्चे गंभीर घायल हो गए। हादसे के बाद आरोपित कार छोड़कर फरार हो गया।

देर रात सड़क किनारे रामा (14), नेमा (16) और अतुल (15) अलाव ताप रहे थे। तभी गांव का ही राजवीर बाथम कार लेकर वहां पहुंचा। नशे की हालत में वह वाहन से नियंत्रण खो बैठा और कार सीधे बच्चों पर चढ़ा दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि तीनों बच्चे दूर जा गिरे। रामा की मौके पर ही मौत हो गई।