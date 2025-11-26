Language
    नशे में कार चला रहे युवक ने मासूम की ली जान, दो बच्चे गंभीर; देर रात हुआ हादसा

    By Shivam Yadav Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 04:22 PM (IST)

    एक दुखद घटना में, नशे में गाड़ी चला रहे एक युवक ने एक बच्चे की जान ले ली और दो को गंभीर रूप से घायल कर दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और जांच जारी है। पीड़ित परिवारों में शोक की लहर है और घायल बच्चों का इलाज चल रहा है।

    जागरण संवाददाता, कन्नौज। गुरसहायगंज कोतवाली क्षेत्र के सिंहपुर गांव में मंगलवार देर रात एक दर्दनाक हादसा हो गया। गांव के बाहर अलाव ताप रहे तीन बच्चों को नशे में युवक ने कार से कुचल दिया।

    हादसे में 14 साल की किशोरी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो बच्चे गंभीर घायल हो गए। हादसे के बाद आरोपित कार छोड़कर फरार हो गया।

    देर रात सड़क किनारे रामा (14), नेमा (16) और अतुल (15) अलाव ताप रहे थे। तभी गांव का ही राजवीर बाथम कार लेकर वहां पहुंचा। नशे की हालत में वह वाहन से नियंत्रण खो बैठा और कार सीधे बच्चों पर चढ़ा दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि तीनों बच्चे दूर जा गिरे। रामा की मौके पर ही मौत हो गई।

    घायल नेमा और अतुल को ग्रामीणों ने तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गुरसहायगंज पहुंचाया। गंभीर हालत देखते हुए दोनों को राजकीय मेडिकल कालेज रेफर किया गया। बाद में अतुल को इलाज के लिए कानपुर भेजा गया।

    हादसे की सूचना मिलते ही कोतवाली प्रभारी अजय कुमार अवस्थी पुलिस टीम के साथ गांव पहुंचे। पुलिस ने कार कब्जे में ले ली है और आरोपित की तलाश तेज कर दी है।

    सीओ सिटी अभिषेक प्रताप अजेय ने बताया कि प्रारंभिक जांच में चालक के नशे में होने की पुष्टि हुई है। स्वजन की तहरीर मिलते ही मुकदमा दर्ज किया जाएगा।