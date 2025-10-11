शादी के बाद महिला से दहेज में पांच लाख की मांग, ना देने पर पीटकर घर से निकाला

संवाद सहयोगी, तिर्वा। शादी के बाद ससुराल वाले दहेज में पांच लाख की मांग करने लगे। मांग पूरी न होने पर ससुराल वालों ने मारपीट की और घर से निकाल दिया। मायके पक्ष ने सुलह के प्रयास किए, लेकिन ससुराल वाले नहीं माने। इससे पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

कोतवाली क्षेत्र के ग्राम जसपुरापुर निवासी सुमन देवी पत्नी संजय कुमार ने बताया कि 16 दिसंबर 2018 को विशुनगढ़ के नगला दुर्ग गांव में शादी हुई थी। शादी के बाद ससुराल वाले दहेज में पांच लाख की मांग करने लगे। मांग पूरी न होने पर ससुराल वाले प्रताड़ित करने लगे थे।

पूर्व में कई बार मायके वालों ने पंचायत की, लेकिन ससुराल वाले अपनी जिद पर अड़े रहे। 25 सितंबर 2025 को ससुराल वालों ने मारपीट की और घर से निकाल दिया। इसके बाद भी मायके पक्ष से सुलह करने के लिए प्रयास किए गए। ससुराल वालों ने पांच लाख रुपये देने के बाद ही ससुराल में रहने के लिए जगह देने की बात कही।