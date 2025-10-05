Language
    यूपी के इस जिले के 84 गांवों में खुलेगी डिजिटल लाइब्रेरी, परीक्षाओं की तैयारी होगी आसान

    By soham prakash Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 12:38 PM (IST)

    कन्नौज के छात्रों के लिए अच्छी खबर है! अब उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बड़े शहरों में नहीं जाना पड़ेगा। सरकार पहले चरण में 84 गांवों में डिजिटल लाइब्रेरी बनवा रही है। प्रत्येक लाइब्रेरी पर चार लाख रुपये खर्च होंगे जिसमें विभिन्न प्रकार की किताबें उपलब्ध होंगी। इससे ग्रामीण छात्रों को तकनीकी शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में मदद मिलेगी।

    84 गांवों में खुलेगी डिजिटल लाइब्रेरी, परीक्षाओं की तैयारी होगी आसान।

    जागरण संवाददाता, कन्नौज। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए लखनऊ, कानपुर जैसे बड़े शहरों का रुख करने वाले छात्रों के लिए खुशखबरी है। अब उन्हें गांव में ही परीक्षाओं की तैयारी की पूरी सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। प्रथम चरण में 84 गांवों में डिजिटल लाइब्रेरी विकसित की जाएगी।

    ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूली और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों के लिए सुविधाओं को बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। इसके लिए सरकार प्रत्येक ग्राम पंचायत में डिजिटल लाइब्रेरी का निर्माण करा रही है। प्रथम चरण में 84 ग्राम पंचायतों में डिजिटल लाइब्रेरी बनेगी।

    डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना पर प्रति गांव चार लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। लाइब्रेरी में 90 हजार की एनबीटी पब्लिकेशन की किताबें, 90 हजार की अन्य पब्लिकेशन की किताबें व 20 हजार रुपये की कानूनी किताबें मौजूद रहेंगी।

    ग्रामीण छात्रों को तकनीकी शिक्षा व सूचना के साथ ही प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में भी सहूलियत मिल सकेगी और शहरों की ओर दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। शासन की मंशा है कि सभी पंचायतों में युवाओं को इस तरह की सुविधाएं मुहैया कराई जाएं।

    यह लाइब्रेरी पंचायत भवनों में ही संचालित की जाएंगी। जिला पंचायत राज अधिकारी राजेंद्र प्रकाश ने बताया कि जिले की 84 पंचायतों में डिजिटल लाइब्रेरी तैयार की जाएगी। इसकी प्रक्रिया चल रही है।