कन्नौज में बढ़ रहा डेंगू का खतरा, चपेट में 70 गांव, प्रयोगशाला में होगी संक्रमित मरीज के ब्लड की जांच
कन्नौज जिले में डेंगू का प्रकोप बढ़ रहा है, जिससे 70 गांव प्रभावित हैं। स्वास्थ्य विभाग शिविर लगाकर मरीजों की पहचान कर रहा है और उनके ब्लड की जांच स्थानीय प्रयोगशाला में की जाएगी। विभाग ने लोगों से सफाई रखने और मच्छरों से बचाव के उपाय करने की अपील की है।
जागरण संवाददता, कन्नौज। मच्छर जनित वायरस की पहचान के लिए स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू संक्रमित मरीज का ब्लड सैंपल जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा है। जांच के बाद वायरस के बारे में पता चलेगा। हालांकि अब तक 152 डेंगू संक्रमित मिल चुके हैं।
जिले के आठों ब्लाकों में तेजी से बुखार के मरीज बढ़ रहे है। कई घर बुखार की चपेट में हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार जनपद के 70 से अधिक गांव और मुहल्ले डेंगू की चपेट में आ चुके हैं।
जनवरी से अब तक डेंगू के 152 मरीज मिल चुके हैं। 22 सक्रिय मरीजों का उपचार जिला अस्पताल, राजकीय मेडिकल कालेज और निजी अस्पताल चल रहा है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और कर्मचारी डेंगू संक्रमित क्षेत्रों की निगरानी कर रहे हैं।
संक्रमित क्षेत्र में घर-घर जाकर टीम एंटी लार्वा का छिड़काव कर रही है। साथ ही लोगों को सफाई-स्वच्छता के लिए प्रेरित कर रही है। मच्छर जनित वायरस की पहचान के लिए विभाग ने डेंगू संक्रमित मरीज का ब्लड सैंपल जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा है।
जांच रिपोर्ट के बाद वायरस का पता चलेगा। जिला मलेरिया अधिकारी यूपी सिंह ने बताया कि डेंगू संक्रमित मरीज का ब्लड सैंपल जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा है। वहां से जांच के बाद पता चलेगा कि यह कौन सा वायरस है।
चार से पांच दिन तक आता बुखार
जिला अस्पताल, राजकीय मेडिकल और सभी सीएचसी में मरीजों की भीड़ हो रही है। मरीज को बुखार करीब चार से पांच दिन तक आता है। साथ ही सिर और पैराें में भी काफी दर्द रहता है। हालांकि चिकित्सकों ने तीन दिन बाद बुखार की जांच कराने की सलाह दी है।
घर में रखें सफाई, पानी का न होने दें जमाव
विभाग के अनुसार मच्छर जलजमाव में ज्यादा रहते हैं। इसलिए सभी लोग घर के आसपास सफाई रखें। साथ सही पानी का जमाव न होने दें। सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करें। खिड़कियों पर जाली लगा लें।
