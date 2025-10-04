उप मुख्यमंत्री ने CMO पर एक्शन के दिए निर्देश, टेंडर प्रक्रिया में भ्रष्टाचार की शिकायत के बाद हुई कार्रवाई
उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कन्नौज के सीएमओ डॉ. स्वदेश गुप्ता के विरुद्ध टेंडर खरीद और वित्तीय अनियमितताओं की शिकायतों पर कार्रवाई के निर्देश दिए। सोशल मीडिया पर पोस्ट के माध्यम से सूचना दी गई। सीएमओ पर बिना टेंडर चिकित्सीय सामग्री खरीदने और आवास पर विभागीय कार्य करने के आरोप हैं। अभी तक लिखित आदेश का इंतजार है पर बड़ी कार्रवाई की आशंका जताई जा रही है।
जागरण संवाददाता, कन्नौज। नियम और शर्तों के अनुसार टेंडर प्रक्रिया, खरीद और वित्तीय भ्रष्टाचार की शिकायत पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने सीएमओ डा. स्वदेश गुप्ता के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में उप मुख्यमंत्री ने अपने एक्स व फेसबुक पेज पर पोस्ट की है। इससे महकमे में खलबली मच गई।
शनिवार को उप मुख्यमंत्री व स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने एक्स पेज और फेसबुक पर कार्रवाई संबंधी एक पोस्ट की। इसमें मुख्य चिकित्सा अधिकारी कन्नौज द्वारा टेंडर, खरीद इत्यादि में लगातार वित्तीय अनियमितता और भ्रष्टाचार किए जाने की लगातार प्राप्त शिकायतों की जांच कराए जाने व आरोप-पत्र देकर उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई किए जाने के निर्देश की बात लिखी है।
नहीं आया लिखित आदेश
फिलहाल अभी चिकित्सा एवं परिवार कल्याण निदेशक की ओर से लिखित आदेश नहीं आया है। महकमे में चर्चा है कि सीएमओ के विरुद्ध बगैर टेंडर प्रक्रिया का अनुपालन किए कई संस्थाओं से चिकित्सीय सामग्री की खरीद-फरोख्त करने का आरोप लगा था। कार्यालय की जगह वह आवास पर बुलाकर करीबियों के दखल देने के बाद ही विभागीय कार्य करते थे।
उप मुख्यमंत्री के इस संदेश से बड़ी कार्रवाई होने का अंदेशा लगाया जा रहा है। सीएमओ डा. स्वदेश गुप्ता से इस संबंध में जानकारी के लिए फोन पर संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन बात नहीं हो सकी है।
