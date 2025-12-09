Language
    मतांतरण के मामले में तीन पर केस, केरल और इंग्लैंड से जुड़े तार, ये बात जानकर उड़ जाएंगे होश

    By Shiv Govind Mishraa Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 12:55 AM (IST)

    जागरण संवाददाता, कन्नौज। बिना अनुमति बनाए गए चर्च में 50 से अधिक लोगों का मतांतरण कराने वाले तीन आरोपितों के खिलाफ पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है। प्राथमिक जांच में केरल से लेकर इंग्लैंड तक तार जुड़े मिले हैं। सर्विलांस टीम ने तीनों के बैंक खाते खंगाले हैं। दूसरे दिन घरों में छानबीन करने पर केरल में पादरी द्वारा प्रशिक्षण लेने के प्रमाण पत्र भी मिले हैं। करसाह गांव के अलावा ये लोग औरैया के याकूबपुर में भी प्रार्थना सभा कर लोगों को मतांतरण के लिए उकसाते थे।

    वर्ष 2022 से चर्च में हर साल 25 दिसंबर को क्रिसमस पर इंग्लैंड से तीन लोग प्रार्थना कराने आते थे। ठठिया थाना के गांव करसाह में पन्नालाल पादरी बनकर प्रार्थना सभा कराता था। रविवार को पुलिस ने चर्च से पन्नालाल, उसके भाई विद्यासागर और पड़ोसी उमाशंकर को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने अंगूर का जूस, बाइबल समेत कई दस्तावेज कब्जे में लिए थे।

    तीनों आरोपितों के बैंक खाते खंगाले

    दूसरे दिन सीओ तिर्वा कुलवीर और सर्विलांस टीम प्रभारी त्रिदीप कुमार ने तीनों आरोपितों के आर्यावर्त ग्रामीण बैंक शाखा औसेर में बैंक खाते खंगाले। इसके बाद तीनों के घरों में छापेमारी की। केरल में पन्नालाल समेत तीनों के ईसाई मत का प्रशिक्षण लेने के प्रमाण पत्र मिले हैं।

    सोमवार की शाम करीब सात बजे ठठिया थाने की पुलिस ने बजरंग दल के जिला सह संयोजक अन्नू बाबा की तहरीर पर पन्नालाल, उसके भाई विद्यासागर, पड़ोसी उमाशंकार के खिलाफ धारा 3/5 विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन अधिनियम के तहत रिपोर्ट दर्ज की है। पुलिस की पूछताछ में सामने आया है कि वर्ष 2022 से चर्च में हर साल 25 दिसंबर को क्रिसमस पर इंग्लैंड से तीन लोग आकर प्रार्थना कराते थे। इस बार भी उनके आने की तैयारी चल रही थी।

    मतांतरण कर करते थे प्रार्थना

    आसपास के गांव बिहारीपुर, रपरा और मुरलीपुर के ग्रामीण मतांतरण कर प्रार्थना करते थे। करीब एक साल पूर्व से पन्नालाल और उसके साथी औरैया के याकूबपुर में भी जाकर प्रार्थना कराकर लोगों को मतांतरण कराने के लिए उकसाते रहे हैं। एक दस्तावेज से पुलिस को जानकारी हुई कि इटावा के बकेवर थाना के मुलू की मड़ैया गांव निवासी अजब सिंह नाम का व्यक्ति विद्यासागर को वर्ष 2022 में मेरठ ले गया था।

    उसे प्रार्थना कराने का प्रशिक्षण भी दिलाया था। एसपी विनोद कुमार ने बताया कि मतांतरण के मामले में पकड़े गए तीन लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। पूछताछ के बाद सभी को जेल भेजा जाएगा।