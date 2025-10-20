VIP रूम में CMO ने ऐसा क्या देख लिया जो बुरी तरह भड़क गए? दीपावली के दिन पहुंचे थे अचानक

संवाद सहयोगी, छिबरामऊ। दीपावली के त्योहार पर व्यवस्थाओं की जमीनी हकीकत देखने के लिए सीएमओ 100 शैया अस्पताल का औचक निरीक्षण करने पहुंच गए। यहां वीआइपी रूम में गंदगी देख वह भड़क गए और सफाई कर्मियों को बेहतर ढंग से सफाई के निर्देश दिए।

सोमवार को सीएमओ डा. स्वदेश गुप्ता 100 शैया अस्पताल पहुंचे। उन्होंने इमरजेंसी वार्ड का निरीक्षण किया तो कुछ बेड पर चादर नहीं मिली। जिस पर उन्होंने संबंधित कर्मचारी को प्रत्येक बेड पर चादर बिछाने के निर्देश दिए। वीआइपी रूम की दीवारों पर पीक के निशान और गंदगी देख वह भड़क गए।

उन्होंने नाराजगी जाहिर करते हुए सफाई कर्मियों को बेहतर ढंग से सफाई करने के निर्देश दिए। इमरजेंसी वार्ड में ड्यूटी कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों के बारे में भी पूछा। इमरजेंसी वार्ड में भर्ती मरीजों व उनको दिए जाने वाले उपचार की जानकारी ड्यूटी पर तैनात डा. कुलदीप सिंह से ली।