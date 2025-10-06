दरवाजे पर यूरिन करने से रोका तो शुरू कर दी पिटाई, झगड़े में छह घायल

कन्नौज के छिबरामऊ के कछपुरा सैंसारपुर में रविवार देर रात लघुशंका करने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। इस विवाद में दोनों पक्षों से छह लोग घायल हो गए जिनमें महिलाएं भी शामिल हैं। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत दर्ज कर ली है और घायलों को अस्पताल भेज दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

संवाद सहयोगी, छिबरामऊ। ग्राम कछपुरा सैंसारपुर में रविवार देर रात दरवाजे पर लघुशंका करने के विरोध में दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। इससे दोनों पक्षों से महिला समेत छह लोग घायल हो गए। पुलिस ने दोनों पक्षों की ओर से रिपोर्ट दर्ज कर घायलों को चिकित्सीय परीक्षण के लिए अस्पताल भेज दिया है।

रोकने पर भड़क गया आरोपित प्रेमचंद्र पुत्र हरिशरण निवासी कछपुरा ने बताया कि रविवार की रात वह अपने घर के दरवाजे पर बैठे थे। तभी दरवाजे के सामने रास्ते में गांव का ही राधेश्याम नाली में लघुशंका करने लगा। जब उसे रोका तो वह भड़क गया। राधेश्याम ने अपने भाई कोतवाल, भतीजे जितेंद्र व चाचा के बेटे धर्मपाल के साथ मिलकर उनको व पुत्र अनुराग, भाई दिनेश, पत्नी रचना देवी, अनिल कुमार पुत्र सियाराम, के साथ अभद्रता कर उनको लाठी-डंडों से मारपीट कर घायल कर दिया और जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए।