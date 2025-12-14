कन्नौज में ईसाई मिशनरी करा रही मतांतरण, जोगी डेरा समेत 6 गांवों के 200 लोगों ने बदला धर्म

जागरण संवाददाता, कन्नौज। ग्रामीण इलाकों में तेजी से मतांतरण का खेल चल रहा। ईसाई मिशनरी के तहत गांव-गांव जाकर लोगों को बुनियादी सुविधाएं सार्वजनिक हैंडपंप और महिलाओं को रोजगार देने का लालच देकर मतांतरण किया जा रहा है। करसाह और ककरघटा के अलावा जोगी डेरा समेत करीब छह गांव के 200 से अधिक ग्रामीण मतांतरण कर चुके हैं। रोजाना रविवार को यह लोग घरों में बनाई चर्च में प्रार्थना भी करते हैं। पुलिस ने बीते सात दिसंबर को ठठिया थाना के करसाह में बगैर अनुमति बनी चर्च में मतांतरण कराकर प्रार्थना कर रहे पन्नालाल, उसके भाई विद्यासागर और उमाशंकर को गिरफ्तार किया था। इन लोगों ने कानपुर के अधिवक्ता और झांसी के डेविड से हुई फंडिंग से मतांतरण का खेल शुरू किया था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

करसाह और ककरघटा के अलावा आरोपितों ने जोगी डेरा, नगरिया, बिहारीपुर, मदनापुर, बरौली और रामपुर बिनौरा में 200 से अधिक ग्रामीणों का लालच देकर मतांतरण कराया है। 2022 से इन गांव में नवा कांति सोसायटी और नव कंठी संगठन की ओर से पहले आर्थिक रूप से असहाय लोगों के घरों के पास हैंडपंप लगाकर लोगों को प्रेरित किया।

इसके बाद महिलाओं को घरेलू आटा चक्की और सिलाई मशीन देकर मतांतरण कराया। बजरंग दल के जिला सह संयोजक अन्नू बाबा ने बताया कि मतांतरण कर घरों में प्रार्थना करने वाले और प्रार्थना करने वाले लोगों के नाम-पता समेत अधिकारियों से शिकायत की गई है।