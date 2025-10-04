Language
    UP में प्रेम प्रसंग को लेकर हुए विवाद में कार पर चढ़ा दिया बुलडोजर, युवकों ने पीटा

    By Rahul Kumar Edited By: Shivgovind Mishra
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 08:08 PM (IST)

    सिकंदरपुर में प्रेम प्रसंग को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया जिसमें युवकों ने मारपीट की और एक बुलडोजर से कार क्षतिग्रस्त कर दी गई। इस घटना में सूरज नामक एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने बुलडोजर चालक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है और मामले की जांच कर रही है।

    प्रेम प्रसंग को लेकर दो पक्षों में विवाद। जागरण

    संवाद सूत्र, सिकंदरपुर । प्रेम-प्रसंग को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। युवकों ने मारपीट की। वहीं बुलडोजर से कार क्षतिग्रस्त कर दी गई। एक युवक घायल हो गया। उसे अस्पताल भेजा गया। बुलडोजर चालक को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई।

    चौकी सिकंदरपुर के गांधीनगर नौली जाने वाले रास्ते पर जगतपुर करमुल्लापुर निवासी युवक बुलडोजर चला रहा था। इस बीच वहां कार व बाइक से रतनपुर व रायपुर निवासी युवक पहुंचे। किसी लड़की को लेकर बुलडोजर चालक से वाद विवाद होने लगा।

    विवाद के बाद फेंके ईंट-पत्थर

    ग्रामीणों के अनुसार विवाद के बीच युवकों के ऊपर ईंट पत्थर फेंके गए। इसके बाद चालक ने बुलडोजर से कार क्षतिग्रस्त कर दी। बुलडोजर का पंजा लग जाने से सूरज गंभीर रूप से घायल हो गया। स्लजन उसको 100 शैया अस्पताल छिबरामऊ ले गए।

    गंभीर रूप से घायल होने पर उसे कानपुर के हैलट रेफर कर दिया गया। पुलिस ने बुलडोजर सहित चालक को हिरासत में ले लिया। चौकी इंचार्ज गजेंद्र पाल सिंह ने बताया कि विवाद में बुलडोजर सहित चालक को चौकी पर लाया गया है। चालक से पूछताछ की जा रही है। तहरीर के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।