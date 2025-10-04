UP में प्रेम प्रसंग को लेकर हुए विवाद में कार पर चढ़ा दिया बुलडोजर, युवकों ने पीटा

सिकंदरपुर में प्रेम प्रसंग को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया जिसमें युवकों ने मारपीट की और एक बुलडोजर से कार क्षतिग्रस्त कर दी गई। इस घटना में सूरज नामक एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने बुलडोजर चालक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है और मामले की जांच कर रही है।

चौकी सिकंदरपुर के गांधीनगर नौली जाने वाले रास्ते पर जगतपुर करमुल्लापुर निवासी युवक बुलडोजर चला रहा था। इस बीच वहां कार व बाइक से रतनपुर व रायपुर निवासी युवक पहुंचे। किसी लड़की को लेकर बुलडोजर चालक से वाद विवाद होने लगा।

विवाद के बाद फेंके ईंट-पत्थर ग्रामीणों के अनुसार विवाद के बीच युवकों के ऊपर ईंट पत्थर फेंके गए। इसके बाद चालक ने बुलडोजर से कार क्षतिग्रस्त कर दी। बुलडोजर का पंजा लग जाने से सूरज गंभीर रूप से घायल हो गया। स्लजन उसको 100 शैया अस्पताल छिबरामऊ ले गए।