कन्नौज में सिपाही ने भाजपा कार्यकर्ता को पीटा, कोतवाली में हंगामा; मेला देखकर लौट रहा था पीड़ित
कन्नौज में रावण दहन मेला देखकर लौट रहे भाजपा कार्यकर्ता आकाश मिश्रा को सिपाही अजय पांडे ने पीट दिया। घटना फूलमती मंदिर चौराहे पर हुई जहाँ ड्यूटी पर तैनात सिपाही से आकाश की कहासुनी हो गई थी। जानकारी मिलने पर भाजपा नगर अध्यक्ष शिवेंद्र सिंह कार्यकर्ताओं के साथ कोतवाली पहुंचे और सिपाही के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए हंगामा किया। पुलिस मामले की जाँच कर रही है।
जागरण संवाददाता, कन्नौज। ग्वाल मैदान में रावण दहन मेला देखकर घर जा रहे भाजपा कार्यकर्ता को सिपाही ने पीट दिया। इसकी जानकारी होते ही भाजपाइयों ने कोतवाली पहुंचकर हंगामा शुरू कर दिया।
मोहल्ला यूसुफपुर भगवान मकरंदनगर निवासी भाजपा कार्यकर्ता आकाश मिश्रा देर रात करीब 11 बजे मोहल्ला ग्वाल मैदान में रावण दहन मेला देखकर घर जा रहा था। फूलमती मंदिर चौराहे पर ड्यूटी पर तैनात सिपाही अजय पांडे से आकाश की कहासुनी हो गई।
मामला बढ़ने पर सिपाही ने आकाश को पीटकर घायल कर दिया। मामले की जानकारी मिलते ही भाजपा नगर अध्यक्ष शिवेंद्र सिंह कार्यकर्ताओं के साथ कोतवाली पहुंच गए। सिपाही के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर हंगामा शुरू कर दिया।
कोतवाली प्रभारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि कुछ युवक हंगामा कर रहे थे और गालियां दे रहे थे। इसे पुलिस उन्हें वहां से हटा दिया था। मामले की जांच कराई जाएगी।
