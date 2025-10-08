कन्नौज में सिपाही ने भाजपा कार्यकर्ता को पीटा, कोतवाली में हंगामा; मेला देखकर लौट रहा था पीड़ित

जागरण संवाददाता, कन्नौज। ग्वाल मैदान में रावण दहन मेला देखकर घर जा रहे भाजपा कार्यकर्ता को सिपाही ने पीट दिया। इसकी जानकारी होते ही भाजपाइयों ने कोतवाली पहुंचकर हंगामा शुरू कर दिया।

मोहल्ला यूसुफपुर भगवान मकरंदनगर निवासी भाजपा कार्यकर्ता आकाश मिश्रा देर रात करीब 11 बजे मोहल्ला ग्वाल मैदान में रावण दहन मेला देखकर घर जा रहा था। फूलमती मंदिर चौराहे पर ड्यूटी पर तैनात सिपाही अजय पांडे से आकाश की कहासुनी हो गई।