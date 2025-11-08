'SIR' के लिए BJP के 1236 और सपा के 18 BLA नियुक्त, रोजाना 50 गणना प्रपत्र ही जमा करा सकेगा एक एजेंट
भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए 1236 बूथ लेवल एजेंट नियुक्त किए हैं, जबकि समाजवादी पार्टी ने 18 एजेंट नियुक्त किए हैं। प्रत्येक एजेंट को प्रतिदिन केवल 50 गणना प्रपत्र जमा करने की अनुमति होगी, जिससे गणना में सटीकता बनी रहे। यह नियुक्ति चुनाव प्रक्रिया की निगरानी के लिए है।
जागरण संवाददाता,कन्नौज। विधानसभा निर्वाचक नामावलियों के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआइआर) में सभी राजनीतिक दल अपने-अपने बूथ लेवल असिस्टेंट (बीएलए) की नियुक्ति करेंगे। अब तक भारतीय जनता पार्टी के 1236 एवं समाजवादी पार्टी के 18 बीएलए नियुक्त किए जा चुके हैं। एक बीएलए प्रतिदिन अधिकतम 50 भरे हुए गणना प्रपत्र संबंधित बीएलओ को जमा करा सकता है।
एसआइआर के साथ ही मतदेय स्थलों के पुनरसंयोजन तथा विधान परिषद के लिए तैयार की जा रही नई मतदाता सूची के संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी आशुतोष मोहन अग्निहोत्री ने कलेक्ट्रेट कार्यालय कक्ष में बैठक की।
उन्होंने बताया कि किसी भी एक मतदेय स्थल पर 1200 से अधिक मतदाता नहीं होंगे। इस संबंध में सभी एसडीएम-ईआरओ को निर्देशित किया गया है कि ऐसे स्थलों की पहचान कर उसी केंद्र पर आवश्यकतानुसार नया मतदान स्थल बनाया जाए।
बैठक में अपर जिलाधिकारी देवेंद्र सिंह, उप जिलाधिकारी सदर वैशाली, प्रशिक्षु आईएएस अर्पित कुमार, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी विनीत कटियार सहित सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के जिलाध्यक्ष एवं प्रतिनिधिगण उपस्थित रहे।
तीन दिन के अंदर मिलेगा मानदेय
विधान परिषद मतदाता सूची के निर्माण के लिए छह नवंबर 2025 तक प्रपत्र फार्म-18 स्नातक निर्वाचन आनलाइन 1560, आफलाइन 4690, कुल 6250 आवेदन एवं फार्म-19 शिक्षक निर्वाचन आनलाइन 404, आफलाइन 1734 कुल 2138 आवेदन प्राप्त हुए हैं। बीएलओ मानदेय के रूप में कुल 15 लाख 22 हजार की धनराशि प्राप्त हो चुकी है, जिसे तीन दिन के भीतर उनके बैंक खातों में स्थानांतरित कर दी जाएगी।
