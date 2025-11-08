'SIR' के लिए BJP के 1236 और सपा के 18 BLA नियुक्त, रोजाना 50 गणना प्रपत्र ही जमा करा सकेगा एक एजेंट

जागरण संवाददाता,कन्नौज। विधानसभा निर्वाचक नामावलियों के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआइआर) में सभी राजनीतिक दल अपने-अपने बूथ लेवल असिस्टेंट (बीएलए) की नियुक्ति करेंगे। अब तक भारतीय जनता पार्टी के 1236 एवं समाजवादी पार्टी के 18 बीएलए नियुक्त किए जा चुके हैं। एक बीएलए प्रतिदिन अधिकतम 50 भरे हुए गणना प्रपत्र संबंधित बीएलओ को जमा करा सकता है।



एसआइआर के साथ ही मतदेय स्थलों के पुनरसंयोजन तथा विधान परिषद के लिए तैयार की जा रही नई मतदाता सूची के संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी आशुतोष मोहन अग्निहोत्री ने कलेक्ट्रेट कार्यालय कक्ष में बैठक की।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उन्होंने बताया कि किसी भी एक मतदेय स्थल पर 1200 से अधिक मतदाता नहीं होंगे। इस संबंध में सभी एसडीएम-ईआरओ को निर्देशित किया गया है कि ऐसे स्थलों की पहचान कर उसी केंद्र पर आवश्यकतानुसार नया मतदान स्थल बनाया जाए।



बैठक में अपर जिलाधिकारी देवेंद्र सिंह, उप जिलाधिकारी सदर वैशाली, प्रशिक्षु आईएएस अर्पित कुमार, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी विनीत कटियार सहित सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के जिलाध्यक्ष एवं प्रतिनिधिगण उपस्थित रहे।