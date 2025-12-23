ग्राम पंचायतों के ऑडिट को लेकर 29 को कानपुर और 30 दिसंबर को लखनऊ में होगी बैठक

जागरण संवाददाता, कन्नौज। ग्राम पंचायतों के आडिट को लेकर 29 को कानपुर और 30 दिसंबर को लखनऊ में बैठक होगी। बैठक से पहले सीडीओ ने सचिवों को अभिलेख प्रस्तुत कर आडिट आपत्ति का निस्तारण करने को कहा है। ग्राम पंचायत कुसुमखोर, माछा, बारामऊ, चौराचांदपुर, फगुहा, देवकली बांगर, टिढ़ियापुर, सहिल्लापुर, घमाइचमऊ, लोहामढ़, फतेहपुर, कपूरापुर, सिरसा, बेलामऊ सरैया, मलिहापुर, बहोसी, कुढ़िना, रामपुर मझिला, दिसरापुर, नान्हेंपुर, पाला, चंदियापुर, बस्ता, फुलवारी, रूरा, शाहनगर, मवई विलबारी, रसूलपुर, तेरारब्बू, पनगवां और रौरी ने विकास कार्य कराए थे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

2017-18 और 2018-19 में आडिट के दौरान संबंधित ग्राम पंचायत के प्रधान और ग्राम पंचायत अधिकारी और ग्राम विकास अधिकारी ने अभिलेख नहीं प्रस्तुत किए। ऐसे में आडिट लंबित है। अभिलेख न देने की वजह से निस्तारण नहीं हो पा रहा है। आडिट को लेकर 29 दिसंबर को कानपुर मंडल और 30 दिसंबर को लखनऊ में बैठक होगी।