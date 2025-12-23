Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ग्राम पंचायतों के ऑडिट को लेकर 29 को कानपुर और 30 दिसंबर को लखनऊ में होगी बैठक

    By Soham Prakash Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 02:29 PM (IST)

    ग्राम पंचायतों के आडिट को लेकर 29 को कानपुर और 30 दिसंबर को लखनऊ में बैठक होगी। बैठक से पहले सीडीओ ने सचिवों को अभिलेख प्रस्तुत कर आडिट आपत्ति का निस् ...और पढ़ें

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, कन्नौज। ग्राम पंचायतों के आडिट को लेकर 29 को कानपुर और 30 दिसंबर को लखनऊ में बैठक होगी। बैठक से पहले सीडीओ ने सचिवों को अभिलेख प्रस्तुत कर आडिट आपत्ति का निस्तारण करने को कहा है।

    ग्राम पंचायत कुसुमखोर, माछा, बारामऊ, चौराचांदपुर, फगुहा, देवकली बांगर, टिढ़ियापुर, सहिल्लापुर, घमाइचमऊ, लोहामढ़, फतेहपुर, कपूरापुर, सिरसा, बेलामऊ सरैया, मलिहापुर, बहोसी, कुढ़िना, रामपुर मझिला, दिसरापुर, नान्हेंपुर, पाला, चंदियापुर, बस्ता, फुलवारी, रूरा, शाहनगर, मवई विलबारी, रसूलपुर, तेरारब्बू, पनगवां और रौरी ने विकास कार्य कराए थे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    2017-18 और 2018-19 में आडिट के दौरान संबंधित ग्राम पंचायत के प्रधान और ग्राम पंचायत अधिकारी और ग्राम विकास अधिकारी ने अभिलेख नहीं प्रस्तुत किए। ऐसे में आडिट लंबित है। अभिलेख न देने की वजह से निस्तारण नहीं हो पा रहा है। आडिट को लेकर 29 दिसंबर को कानपुर मंडल और 30 दिसंबर को लखनऊ में बैठक होगी।

    एडीओ पंचायत और सचिव पर लटकी कार्रवाई की तलवार

    मुख्य विकास अधिकारी राम कृपाल चौधरी ने 18 दिसंबर काे विकास भवन सभागार में आडिट के प्रकरणों का निस्तारण न होने पर नाराजगी जताई थी।

    साथ ही दो ब्लाक के एडीओ पंचायत और दो सचिव के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। हालांकि अधिकारी बोलने से बच रहे हैं। सीडीओ और डीपीआरओ कई बार सचिव और प्रधान को नोटिस जारी कर चुके हैं।