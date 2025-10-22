कन्नौज में शिकायत कर लौट रहे युवकों पर थाने के बाहर हमला-पथराव, कोतवाल समेत तीन घायल

जागरण संवाददाता, कन्नौज। पटाखे खरीदने को लेकर हुए विवाद के बाद विशुनगढ़ थाने में शिकायत कर लौट रहे युवकों पर मंगलवार शाम पांच बजे थाने के बाहर भीड़ ने हमला बोल दिया। मारपीट में दो सगे भाई घायल हो गए। पुलिस दोनों को मेडिकल परीक्षण के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र छिबरामऊ ले गई, जहां से एक को गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मारपीट के आरोपित विशुनगढ़ प्रधान के प्रतिनिधि अखिलेश राजपूत समेत 11 लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इससे नाराज उसके समर्थकों ने थाने का घेराव किया। भीड़ को पुलिस ने लाठियां पटककर खदेड़ा, जिस पर लोगों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। घटना में छिबरामऊ कोतवाल विष्णु कांत तिवारी के सीने में पत्थर लगा। मामले में मुकदमा दर्ज कराया जा रहा है।

कस्बा विशुनगढ़ निवासी दिलीप खटिक ने बताया कि मंगलवार शाम को वह पटाखे खरीदने गए थे। पटाखा बाजार रामलीला मैदान में दुकानें लगाने के लिए सोमवार तक की ही अनुमति थी। कुछ दुकानदारों ने मंगलवार को भी बचे हुए पटाखों की बिक्री के लिए दुकानें लगा लीं थीं।

वहां प्रधान प्रतिनिधि समेत पांच युवक उसको देख अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए जातिसूचक शब्द बोलने लगे। विरोध करने पर आरोपितों ने उसे व उसके साथी के साथ मारपीट की। आरोपित अपने हाथों में लाइसेंसी व नाजायज असलहा खुलेआम पकड़े थे, जिससे भयभीत होकर वह अपनी जान बचाकर चला आया व मामले की शिकायत करने के लिए थाने पहुुंचा।

रात में प्रभारी निरीक्षक ने उससे लिखित तहरीर लेकर आने को कहा, जिस पर वह थाने के बाहर तहरीर लिखाने आया। वहां पर पहले से ही घात लगाए बैठे युवकों ने करीब 200 अज्ञात साथियों के साथ हाथों में असलाहे लेकर कर उस पर हमला कर दिया। मारपीट में उसके मौसेरे भाई नीलू खटिक व वीरू खटिक भी घायल हो गए।

आरोप है कि प्रधान प्रतिनिधि ने अपनी लाइसेंसी रिवाल्वर की बट से युवकों पर हमला किया। लोगों ने वह रिवाल्वर छीनकर पुलिस को दे दी। पुलिस ने प्रधान प्रतिनिधि समेत तीन लोगों को थाने में बैठा लिया व घायल दिलीप खटिक व नीलू खटिक को चिकित्सीय परीक्षण के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र छिबरामऊ भेज दिया।

सीओ सुरेश कुमार थाने पहुंच गए। उधर, प्रधान प्रतिनिधि की गिरफ्तारी की सूचना पाकर उनके समर्थक आक्रोशित हो गए व थाने का घेराव कर लिया। छिबरामऊ, गुरसहायगंज, सौरिख व सकरावा पुलिस को बुलाना पड़ा। पुलिस ने लाठियां पटक कर भीड़ को किले के पीछे व रामलीला मैदान तक खदेड़ दिया। जिस पर आक्रोशित भीड़ ने पथराव कर दिया।

छिबरामऊ कोतवाल विष्णुकांत तिवारी के सीने पर पत्थर लगा। एएसपी अजय कुमार ने हालात सामान्य किए। प्रधान राजेश्वरी देवी भी थाने पहुंच गईं। प्रधान प्रतिनिधि अखिलेश ने बताया कि उनके पक्ष के लोगों के साथ आतिशबाजी को लेकर अभद्रता की गई थी, जिसकी शिकायत करने वह थाने गए थे।