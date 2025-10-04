देर से स्कूल आने पर हेडमास्टर ने दी चेतावनी तो भड़क गईं सहायक, झगड़े का वीडियो हुआ वायरल

तिर्वा के परिषदीय स्कूल में सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक के बीच ड्यूटी को लेकर विवाद हो गया। प्रधानाध्यापक के अनुसार सहायक अध्यापक रीता त्रिपाठी 9 बजे की बजाय 10 बजे विद्यालय पहुंचीं जिस पर वह भड़क गईं। ग्रामीणों ने भी सहायक अध्यापक की कार्यशैली पर नाराजगी जताई। बीईओ ने जांच कर शिक्षकों को समय पर आने की चेतावनी दी है।

संवाद सहयोगी, तिर्वा। परिषदीय स्कूलों में ड्यूटी को लेकर सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक के बीच विवाद कम नहीं हो रहे। बारी-बारी से स्कूलों के विवाद अब लोगों के सामने आ रहे। प्राथमिक स्कूल रामपुर बिनौरा में सहायक व प्रधानाध्यापक के बीच हुई नोंकझोंक के वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रचलित हुए हैं।

उमर्दा ब्लाक के प्राथमिक स्कूल रामपुर बिनौरा में प्रधानाध्यापक आशीष शुक्ला, सहायक अध्यापक रीता त्रिपाठी, श्रृष्टि चतुर्वेदी, शिक्षा मित्र सोनी देवी व गिरीजा देवी की तैनाती है। विद्यालय में 71 छात्र पंजीकृत हैं। प्रधानाध्यापक और सहायक रीता त्रिपाठी के बीच शनिवार को नोंकझोंक हुई। प्रधानाध्यापक के मुताबिक रीता त्रिपाठी नौ बजे नहीं, बल्कि 10 बजे विद्यालय आईं।

भड़क गईं सहायक समय से आने की बात कही तो रीता भड़क गई। विवाद करने लगी। इससे प्रबंध समिति की उपाध्यक्ष सीमा देवी, अभिभावक प्रमोद कुमार, रमेश कुमार व दीनदयाल समेत कई ग्रामीण आ गए। ग्रामीणों ने भी सहायक की बातचीत और कार्यशैली को लेकर नाराजगी जताई।