    कन्नौज की 474 ग्राम पंचायत में होगा अमृत सरोवर, 185 तालाबों में कार्य जारी

    By Rahul Kumar Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Sun, 12 Oct 2025 04:50 PM (IST)

    कन्नौज जिले की सभी 474 ग्राम पंचायतों में अमृत सरोवर बनाए जाएंगे। वर्तमान में 185 तालाबों पर काम चल रहा है। इस योजना के तहत पुराने तालाबों को ठीक किया जा रहा है, जिससे जल संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा और पर्यावरण को भी लाभ मिलेगा।

    जागरण संवाददाता, कन्नौज। प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक अमृत सरोवर बनेगा। इसके चारों ओर फलदार पौधे लगाए जाएंगे। जिले की 499 ग्राम पंचायत के सापेक्ष 474 ग्राम पंचायतों में सरोवरों चयन कर लिया गया है, शेष 25 ग्राम पंचायतों में अमृत सरोवर के लिए जगह नहीं मिल पा रही है। चयनित 474 में से 289 में सरोवर पूर्ण कर लिए गए हैं, शेष 185 पर कार्य चल रहा है।

    अमृत सरोवर योजना के तहत तालाबों के विकास का कार्य ग्राम, क्षेत्र व जिला पंचायतों को केंद्रीय वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग व मनरेगा की धनराशि से कराया जाएगा। रखरखाव की जिम्मेदारी पंचायतों की होगी। अमृत सरोवर में जल की उपलब्धता की व्यवस्था की जाएगी। तट पर व आसपास नीम, पीपल, कटहल, जामुन, बरगद, सहजन, पाकड़, महुआ आदि के पौधे रोपे जाएंगे।

    नहीं पहुंचेगा नालियों का गंदा पानी

    सरोवर में किसी भी दशा में गांव की नालियों का गंदा पानी न पहुंचे, इसके लिए आवश्यक डाइवर्जन नाली आदि का निर्माण किया जाएगा। तालाब में साफ पानी जाए, इसके लिए पानी के आगमन (इंट्री प्वाइंट) पर आवश्यक स्क्रीन एवं सिल्ट चैंबर की व्यवस्था की जाएगी। तटबंध पर वाकिंग पथ, बैठने के लिए बेंच व लंबाई व उचित गहराई तक सीढ़ियों का निर्माण भी कराया जाएगा। झंडारोहण की व्यवस्था भी की जाएगी।


    अमृत सरोवर योजना की प्रत्येक माह जिलाधिकारी आशुतोष मोहन अग्निहोत्री, मुख्य विकास अधिकारी राम कृपाल चौधरी और डीसी मनरेगा समीक्षा कर रहे हैं, ताकि जल्द ही सरोवरों का निर्माण पूर्ण हो सके। जिलाधिकारी ने संबंधित ब्लाक के बीडीओ को जल्द से जल्द निर्माण करने को कहा है। डीसी मनरेगा दिनेश कुमार ने बताया कि 185 अमृत सरोवर पर कार्य चल रहा है।