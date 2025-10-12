कन्नौज की 474 ग्राम पंचायत में होगा अमृत सरोवर, 185 तालाबों में कार्य जारी

जागरण संवाददाता, कन्नौज। प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक अमृत सरोवर बनेगा। इसके चारों ओर फलदार पौधे लगाए जाएंगे। जिले की 499 ग्राम पंचायत के सापेक्ष 474 ग्राम पंचायतों में सरोवरों चयन कर लिया गया है, शेष 25 ग्राम पंचायतों में अमृत सरोवर के लिए जगह नहीं मिल पा रही है। चयनित 474 में से 289 में सरोवर पूर्ण कर लिए गए हैं, शेष 185 पर कार्य चल रहा है।

अमृत सरोवर योजना के तहत तालाबों के विकास का कार्य ग्राम, क्षेत्र व जिला पंचायतों को केंद्रीय वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग व मनरेगा की धनराशि से कराया जाएगा। रखरखाव की जिम्मेदारी पंचायतों की होगी। अमृत सरोवर में जल की उपलब्धता की व्यवस्था की जाएगी। तट पर व आसपास नीम, पीपल, कटहल, जामुन, बरगद, सहजन, पाकड़, महुआ आदि के पौधे रोपे जाएंगे।

नहीं पहुंचेगा नालियों का गंदा पानी सरोवर में किसी भी दशा में गांव की नालियों का गंदा पानी न पहुंचे, इसके लिए आवश्यक डाइवर्जन नाली आदि का निर्माण किया जाएगा। तालाब में साफ पानी जाए, इसके लिए पानी के आगमन (इंट्री प्वाइंट) पर आवश्यक स्क्रीन एवं सिल्ट चैंबर की व्यवस्था की जाएगी। तटबंध पर वाकिंग पथ, बैठने के लिए बेंच व लंबाई व उचित गहराई तक सीढ़ियों का निर्माण भी कराया जाएगा। झंडारोहण की व्यवस्था भी की जाएगी।