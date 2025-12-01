SIR पर अखिलेश का दांव, ब्लॉक पर लगाए 'प्रदेश प्रहरी', 1522 बूथों पर मतदाताओं के फॉर्म भरवा रहे एजेंट
जागरण संवाददाता, कन्नौज। विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) में सपा मुखिया अखिलेश यादव ने अपने संसदीय क्षेत्र में बड़ा दांव लगाया है। अधिकांश लोगों के वोट बनाए जा सकें, इसके लिए प्रदेश स्तरीय नेताओं को ब्लाक स्तर पर नियुक्त किया है। सभी नेता गोष्ठी और समीक्षा कर बीएलए से फार्म भरने की जानकारी कर रहे हैं।
समाजवाद पार्टी ने एसआइआर प्रक्रिया को लेकर जिले में 1522 बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) लगाए हैं। इसके अलावा अखिलेश यादव ने अपने संसदीय क्षेत्र कन्नौज जिले की छिबरामऊ, सदर और तिर्वा तहसील के आठ ब्लाक की जगह सात ब्लाक पर प्रदेश स्तरीय नेताओं को नियुक्त किया है।
सदर ब्लाक में समाजवादी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष इरफानुल हक कादरी, तिर्वा ब्लाक में प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य राजीव नाथ सपेरा, गुगरापुर में प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य महेश सिंह नायक, छिबरामऊ ब्लाक में समाजवादी पार्टी प्रदेश सचिव श्रीकृष्ण यादव, तालग्राम ब्लाक में प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य प्रताप सिंह यादव, सौरिख में प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य संजीव कुमार कठेरिया और हसेरन में प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य देवेंद्र प्रताप स्वर्णकार को नियुक्त किया है।
एसआइआर पर फार्म भरने की जानकारी जुटा रहे
सभी प्रदेश प्रहरी रोजाना गांव-गांव जाकर बीएलए से एसआइआर पर फार्म भरने की जानकारी जुटा रहे हैं। जिले में एसआइआर की रिपोर्ट तैयार करने के लिए अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के महासचिव व प्रवक्ता अखिलेश कटियार को लगाया है। एसआइआर में दिलचस्पी न लेने वाले नेताओं की सूची तैयार करने की भी जिम्मेदारी दी गई है।
पार्टी हित में काम न करने पर नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाने की भी कार्रवाई की जाएगी। सपा जिलाध्यक्ष कलीम खान का कहना है कि पार्टी मुखिया अखिलेश यादव ने खुद प्रदेश प्रहरी तैनात किए हैं। लखनऊ कार्यालय एसआइआर की प्रगति रिपोर्ट बनाकर भेजी जा रही है।
