एक्सप्रेसवे पर कोहरे में 120 से घटकर 75 किमी. होगी वाहनों की गति, ड्रोन करेगा निगरानी

जागरण संवाददाता, कन्नौज। आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर कोहरे में वाहनों की अधिकतम गति 120 किलोमीटर प्रति घंटे से घटाकर 75 किलोमीटर प्रति घंटा की जाएगी। ड्रोन से निगरानी के साथ हादसों के कारणों को जानने के लिए वीडियो रिकार्डिंग भी कराई जाएगी। हादसों से टूटे या तिरछे हुए क्रैश बैरियर भी ठीक कराए जाएंगे।

सर्दियों में कोहरा पड़ते ही हादसा बढ़ जाते हैं। प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के आंकड़ों के अनुसार कोहरे में 70 प्रतिशत हादसे रात 12 बजे से सुबह 8 बजे तक होते हैं। कन्नौज जिले के दायरे में सबसे अधिक 84 किलोमीटर एक्सप्रेसवे गुजरा है। इससे हादसे जिले में ठठिया से सौरिख तक होते हैं।

यूपीडा ने इस बार कोहरा शुरू होते ही निर्धारित वाहनों की अधिकतम सीमा 120 किलोमीटर प्रति घंटा को 75 किलोमीटर प्रतिघंटा करने का फैसला लिया है।

इससे चार पहिया वाहन 75 और बस समेत ट्रक जैसे भार वाहनों की रफ्तार 80 किलोमीटर प्रतिघंटा रहेगी। धुंध में वाहनों की रफ्तार की निगरानी लगाए गए सीसी कैमरों के अलावा ड्रोन से भी की जाएगी।

हादसों के कारणों को समझने के लिए ड्रोन से वीडियो रिकार्डिंग भी कराई जाएगी। फुटेज से दुर्घटनाओं के वास्तविक कारणों की वैज्ञानिक जांच और विश्लेषण कर हादसों की रोकथाम के प्रयास किए जाएंगे।

एसपी विनोद कुमार ने बताया कि कोहरे में समझदार वाहन चालक स्वयं रफ्तार कम कर लेते हैं, लेकिन यूपीडा के रफ्तार कम करने के फैसलों से हादसों पर अंकुश लगेगा। यातायात प्रभारी निरीक्षक रवि शंकर त्रिपाठी का कहना है कि अभी शासन से निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है। निर्देश मिले ही निर्धारित रफ्तार का पालन कराया जाएगा।