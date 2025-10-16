Language
    आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर कार की टक्कर से थाईलैंड के दो इलेक्ट्रिशयन की मौत, ऐसे हुआ हादसा

    By Shiv Govind Mishraa Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 09:33 PM (IST)

    आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एक दर्दनाक सड़क हादसे में थाईलैंड के दो इलेक्ट्रिशियन की मृत्यु हो गई। यह दुर्घटना तब हुई जब उनकी कार को पीछे से किसी अन्य वाहन ने टक्कर मार दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है और दुर्घटना के कारणों का पता लगाने का प्रयास कर रही है।

    जागरण संवाददाता, उन्नाव। आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर टायर फटने से अनियंत्रित हुई अर्टिगा कार हवाई पट्टी पर लघुशंका कर रहे थाईलैंड के दो इलेक्ट्रिशियन और उनके इनोवा कार चालक को पीछे से टक्कर मारती हुई 10 फीट गहरी खंती में चली गई। टक्कर इतनी तेज थी कि थाइलैंड के दोनों युवक युवक कार में फंसकर घिसटते हुए खंती तक चले गए। दोनों की मौत हो गई। अर्टिगा कार सवार बाल-बाल बच गए। जिस समय कार का टायर फटा, उसकी रफ्तार लगभग 100 किमी प्रति घंटा थी।

    मूल रूप से थाईलैंड देश की रहने वाली प्रकोब वोंगसोमबुन लगभग 15 वर्ष पहले भारत आई और उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले में एक मंदिर में रहने लगी। प्रकोब वोंगसोमुन के अनुसार उसने भारत की नागरिकता भी ले ली है। उन्होंने बताया कि दिल्ली में एक भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है।

    जिसमें वायरिंग व अन्य लाइटिंग का काम करने के लिए उसने छह दिन पहले थाईलैंड के रोई ईटी निवासी इलेक्ट्रिशियन 51 वर्षीय सकुलसुक, यहीं के चोन बुरी निवासी 57 वर्षीय अनान व प्रोमो को श्रावस्ती बुलाया था। थाईलैंड की महिला के अनुसार गुरुवार को वह तीनों इलेक्ट्रिशियन के साथ कार से दिल्ली जा रही थी। कार श्रावस्ती जिले के नवीन माड़व के कटरा निवासी प्रकाश चला रहा था।

    पार्किंग लेन में रोका

    गुरुवार शाम करीब छह बजे चालक प्रकाश ने लघुशंका करने के लिए कार को आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे की हवाई पट्टी पर बांगरमऊ के नसिरापुर गांव के सामने पार्किंग लेन में रोका। चालक प्रकाश के साथ अनान व सकुलसुक भी लघुशंका करने नीचे उतरे। महिला प्रकोब वोंगसोमबुन व इलेक्ट्रिशियन प्रोमो कार में ही बैठे रहे। इसी दौरान पीछे से आ रही अर्टिगा कार का टायर अचानक फट गया। जिससे कार अनियंत्रित हो लघुशंका कर रहे अनान, सकुलसुक व चालक प्रकाश को टक्कर मारती हुई गहरी खंती में चली गई। प्रकाश को तो मामूली चोटें आईं पर थाईलैंड के अनान व सकुलसुक कार में फंसकर घिसटते हुए खंती में चले गए।

    दोनों की मौके पर मौत हो गई। 10 मिनट बाद मौके पर पहुंची यूपीडा टीम ने कार में फंसे अनान और सकुलसुक को बाहर निकाला और जीवित समझ सीएचसी बांगरमऊ पहुंचाया। डाक्टर ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। टक्कर मारने वाली अर्टिगा कार दिल्ली की टापकान स्किपर कंपनी की थी। कार में बैठे कंपनी के बिजनेस डेवलेपमेंट मैनेजर अनीश शर्मा और एप्लिकेशन मैनेजर पुष्कर दीक्षित 10 दिन की ट्रेनिंग समाप्त कर अयोध्या से दिल्ली लौट रहे थे।

    चालक बाल-बाल बचा

    टक्कर मारने वाले कार सवार दोनों व्यक्ति और चालक बाल बाल बच गए। पुलिस ने कार चालक दिल्ली के त्रिलोकपुरी निवासी श्यामवर्ण को हिरासत में लिया है। एसडीएम ब्रजमोहन शुक्ल, सीओ संतोष सिंह, कोतवाल चंद्रकांत सिंह ने सीएचसी पहुंचकर दिवंगत युवकों के बारे में जानकारी ली।

    कोतवाल चंद्रकांत सिंह ने बताया शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे गए हैं। टक्कर मारने वाली कार के चालक को हिरासत में ले लिया गया है। टायर फटने से अर्टिगा कार अनियंत्रित हो दोनों को चपेट में लेकर खंती में चली गई।