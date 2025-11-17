होमगार्ड को धक्का देकर जेल गेट से भागा आरोपी, चलते-चलते खोल ली थी हाथ की रस्सी
एक आरोपी होमगार्ड को धक्का देकर जेल के गेट से भाग निकला। भागते वक्त उसने अपने हाथों की रस्सी भी खोल दी। यह घटना सुरक्षा में बड़ी चूक को दर्शाती है। पुलिस आरोपी को पकड़ने के लिए लगातार छापेमारी कर रही है और आसपास के क्षेत्रों में तलाशी अभियान जारी है।
जागरण संवाददाता, कन्नौज। बहला-फुसला कर किशोरी को अगवा करने वाला युवक जेल गेट से भाग निकला। बाइक पंचर होने पर होमगार्ड पैदल रात को उसे जेल में दाखिल कराने पहुंचा था। चलते-चलते युवक ने पहले हाथ में बंधी रस्सी को ढीला कर खोल लिया। इसके बाद जेल गेट पर पहुंचते ही होमगार्ड को धक्का देकर वह भाग निकला।
सदर कोतवाली में एक महिला ने 31 अगस्त 2025 को सदर कोतवाली में ठठिया थाना के गांव जनखत निवासी मोहित कुमार के खिलाफ बहला-फुसला कर 15 वर्षीय बेटी को अगवा करने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने 16 नवंबर को मोहित को गिरफ्तार किया था।
रात करीब नौ बजे कोर्ट से मोहित को एक सिपाही और होमगार्ड बाइक से जिला जेल ले जा रहे थे। इस दौरान जेल से कुछ दूरी पर बाइक पंचर हो गई। इससे रात को सिपाही पैदल बाइक खींचने लगा। वहीं होमगार्ड मोहित को पैदल चलकर जेल ले जा रहा था। मोहित ने होमगार्ड को बातों में उलझा लिया।
इस दौरान हाथ में बंधी रस्सी को उसने ढीला कर लिया। जेल गेट पर पहुंचने पर होमगार्ड को धक्का देकर मोहित भाग निकला। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस अधिकारियों के होश उड़ गए।
एसपी विनोद कुमार ने बताया कि छानबीन की जा रही है। मोहित की तलाश में दबिश चल रही है। जांच के बाद लापरवाही बरतने वाले सिपाही और होमगार्ड के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
