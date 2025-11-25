कन्नौज में नाबालिग से दुष्कर्मी को 21 साल की सजा, 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगा

जागरण संवाददाता, कन्नौज। दुष्कर्म के मामले में आराेपी को 21 साल के कठोर कारावास की कैद की सजा सुनाई गई है। साथ ही 10 हजार रुपये अर्थदंड लगाया गया है। अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त सजा काटनी होगी। न्यायिक अभिरक्षा में लेकर आरोपी को जेल भेज दिया गया।

सौरिख थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी युवक ने 11 अक्टूबर 2018 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि आठ अक्टूबर 2018 को उसकी 16 वर्षीय पुत्री को थाना सौरिख के ग्राम डडुअन नगला निवासी गोविंद अपने साथ ले गया था। किशोरी के साथ कई बार दुष्कर्म करने का भी आरोप लगाया गया था।