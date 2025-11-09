UP Crime: महोबा में दिन-दहाड़े युवक को गोली मारी, गांव में फैली दहशत
महोबा जिले के कबरई थाना क्षेत्र के गुगौरा गांव में दिनदहाड़े एक युवक को गोली मार दी गई, जिससे गांव में दहशत फैल गई। घायल युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। परिजनों ने गांव के ही एक युवक पर गोली मारने का आरोप लगाया है।
जागरण संवाददाता, कबरई (महोबा)। थानांतर्गत गुगोरा गाँव में रविवार को दिनदहाड़े उस समय सनसनी फैल गई,जब युवक को गोली मारकर हमलावर दहशत फैला दी। उधर, घायल को आनन -फानन में चिकित्सीय उपचार के लिए जिला चिकित्सालय लाया गया। डॉक्टर ने फौरी उपचार के बाद हालत गम्भीर होने पर हायर सेण्टर रिफर कर दिया। गोलीकाण्ड की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुँची और पीड़ित परिवार को कार्यवाही का भरोसा दिया है।
बता दें कि कबरई थानांतर्गत गुगोरा निवासी 22 वर्षीय संजय सिंह पुत्र अरविन्द उर्फ भूरा सिंह रविवार को प्रातः गाँव के चौराहे पर बैठा था। इसी दौरान गांव का पुष्पेंद्र सिंह नामक युवक अपने एक अन्य साथी के साथ आया और किसी बात को लेकर बहस करने लगा। आरोप है कि बाद बढ़ने पर उक्त ने जान से मारने की नियत से संजय पर फायर झोंक दिया,जो उसके सीने में लगी वह जमीन पर गिर गया।
गोली की आवाज सुनते ही गांव में भगदड़ मच गई। सूचना पर पहुँची पुलिस और पीड़ित परिजन घायल को आनन-फानन में जिला अस्पताल लाए। यहां डॉक्टर ने फौरी उपचार किया तथा गम्भीर हालत बताकर हायर सेण्टर रिफर कर दिया। उधर, सूचना पर सीओ अरुण कुमार सिंह, महोबा कोतवाली प्रभारी निरीक्षक मनीष कुमार पाण्डेय अस्पताल पहुँचे और घायल का हालचाल जाना। वहीं गोलीकाण्ड के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए।
घायल के परिजनों ने आरोप लगाया कि आरोपी गांव में अक्सर शराब के नशे में दबंगई करता है और इसके पहले भी वह गोलीकाण्ड की घटना कर चुका है। सूचना पर सीओ सिटि अरुण कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घटना स्थल का निरीक्षण किया।
रविवार को थाना कबरई क्षेत्रान्तर्गत ग्राम गुगौरा में एक व्यक्ति को मोहल्ले के ही निवासी द्वारा गोली मारने की सूचना पर पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुँची एवं घायल को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है।
परिजनों की तहरीर पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है। 2 संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की जा रही है। घटना कारित करने वाले आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम रवाना है। शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। - अरुण कुमार सिंह सीओ नगर महोबा
पीड़ित के परिजन की तहरीर के आधार पर पुष्पेंद्र व जयकरन के विरुद्ध संगीन धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया है। नामित आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमों को लगा दिया है। - सत्यवेंद्र सिंह भदौरिया थानाध्यक्ष थाना कबरई
