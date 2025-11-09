UP Crime: महोबा में दिन-दहाड़े युवक को गोली मारी, गांव में फैली दहशत

जागरण संवाददाता, कबरई (महोबा)। थानांतर्गत गुगोरा गाँव में रविवार को दिनदहाड़े उस समय सनसनी फैल गई,जब युवक को गोली मारकर हमलावर दहशत फैला दी। उधर, घायल को आनन -फानन में चिकित्सीय उपचार के लिए जिला चिकित्सालय लाया गया। डॉक्टर ने फौरी उपचार के बाद हालत गम्भीर होने पर हायर सेण्टर रिफर कर दिया। गोलीकाण्ड की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुँची और पीड़ित परिवार को कार्यवाही का भरोसा दिया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बता दें कि कबरई थानांतर्गत गुगोरा निवासी 22 वर्षीय संजय सिंह पुत्र अरविन्द उर्फ भूरा सिंह रविवार को प्रातः गाँव के चौराहे पर बैठा था। इसी दौरान गांव का पुष्पेंद्र सिंह नामक युवक अपने एक अन्य साथी के साथ आया और किसी बात को लेकर बहस करने लगा। आरोप है कि बाद बढ़ने पर उक्त ने जान से मारने की नियत से संजय पर फायर झोंक दिया,जो उसके सीने में लगी वह जमीन पर गिर गया।

गोली की आवाज सुनते ही गांव में भगदड़ मच गई। सूचना पर पहुँची पुलिस और पीड़ित परिजन घायल को आनन-फानन में जिला अस्पताल लाए। यहां डॉक्टर ने फौरी उपचार किया तथा गम्भीर हालत बताकर हायर सेण्टर रिफर कर दिया। उधर, सूचना पर सीओ अरुण कुमार सिंह, महोबा कोतवाली प्रभारी निरीक्षक मनीष कुमार पाण्डेय अस्पताल पहुँचे और घायल का हालचाल जाना। वहीं गोलीकाण्ड के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए।

घायल के परिजनों ने आरोप लगाया कि आरोपी गांव में अक्सर शराब के नशे में दबंगई करता है और इसके पहले भी वह गोलीकाण्ड की घटना कर चुका है। सूचना पर सीओ सिटि अरुण कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घटना स्थल का निरीक्षण किया।