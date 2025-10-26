UP Operation Langda: झांसी से 14 दिन पहले रेलवे का 69 लाख रुपये लेकर भागे एजेंट को पुलिस ने पैर में मारी गोली

जागरण संवाददाता, झांसी : बैंक में जमा करने के लिए रेलवे कैश के 69 लाख रुपये लेकर 13 अक्टूबर की दोपहर से फरार एजेंट अंशुल रविवार तड़के पुलिस मुठभेड़ में पकड़ा गया। पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया। उसके एक साथी को भी दबोच लिया गया है। अंशुल के पास से रेलवे की पूरी रकम बरामद कर ली गई है।

थाना प्रेमनगर के नैनागढ़ कसाई बाबा का अंशुल साहू रेलवे का 69 लाख रुपया लेकर भाग निकला था। बैंक में रकम जमा न होने के बाद उसकी खोजबीन की गई थी, लेकिन पता नहीं चल सका। सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर पता चला था कि अंशुल साहू रेलवे स्टेशन से रुपयों से भरा बैग लेकर बैंक के गेट तक पहुंचा, लेकिन अंदर जाने के स्थान पर स्कूटी से चित्रा चौराहा की तरफ से भाग निकला था।

सीसीटीवी फुटेज से जानकारी मिलने के बाद उसको तलाशने के लिए स्वॉट व सर्विलांस की टीमें भी जुट गई थीं। उसकी लोकेशन राजस्थान समेत अन्य राज्यों में मिलने के बाद उसकी खोज में पुलिस टीमें लगातार दबिश दे रही थीं। रविवार तड़के पुलिस टीम को उसके घर आने की सूचना मिली। इसके बाद पुलिस टीम ने उसे दबोचने के लिये घेराबंदी शुरू कर दी।

भगवंतपुरा से करगुवां की ओर जाने वाले मार्ग पर उसके आने की जानकारी पर पुलिस टीमें भी पहुच गईं। पुलिस को देखकर अंशुल साहू व उसके साथी ने फायरिंग शुरू कर दी। इसके जवाब में पुलिस ने भी गोली चलाई। पैर में गोली लगने से अंशुल घायल हो गया। मौके से उसका साथी नैनागढ़ निवासी जीवन साहू भी पकड़ा गया। घायल अंशुल को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है।

दिल्ली और नोएडा से लेकर मध्य प्रदेश में घूमता रहा अंशुल रेलवे स्टेशन के बुकिंग कार्यालय में आने वाली रकम स्टेशन के सामने भारतीय स्टेट बैंक में जमा होती है। रकम जमा करने की जिम्मेदारी ग्वालियर की इंफो सिस्टम्स लिमिटेड कंपनी के पास है। रेलवे के बुकिंग कार्यालय की नकदी कलेक्शन का काम अंशुल साहू करता है। रेलवे के रुपये लेकर भागा अंशुल सबसे पहले राजस्थान गया। वहां कुछ दिन रुकने के बाद पुलिस के आने की भनक पर नोएडा भाग गया। इसके बाद दिल्ली के साथ ही मध्य प्रदेश के कई शहरों में घूमता रहा। पुलिस छानबीन में पता चला है कि अंशुल पर काफी कर्ज हो गया था। उसने बैंक समेत अपने साथियों से कर्ज ले रखा था। कर्ज न चुकाने के कारण परेशान चल रहा था। इसी बीच उसने रेलवे का कैश लेकर भागने की योजना बनाई थी। इस रकम को वह खर्च नहीं कर सका था। अंशुल साहू ने रेलवे के बुकिंग कार्यालय से दस अक्टूबर का 21.89 लाख, 11 अक्टूबर का 27.32 लाख और 12 अक्टूबर का 20.57 लाख रुपये बुकिंग कार्यालय से लिया था, लेकिन यह पैसा जमा नहीं किया गया। उसकी जानकारी न मिलने पर कंपनी के प्रबंधक गौतम गर्ग ने नवाबाद थाने में अंशुल साहू के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी।