यूपी में दर्दनाक हादसा: तेज रफ्तार ट्रक की बाइक में भीषण टक्कर, पहिए के नीचे आधे घंटे तक दबे रहे तीन लोग
यूपी के ललितपुर - झांसी मार्ग पर एक ट्रक ने बाइक सवार तीन लोगों को टक्कर मार दी जिसमें महिला की मौके पर ही मौत हो गई। मृतका अपने भतीजे और नातिन के साथ इलाज कराने ललितपुर आई थी। घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में ले लिया है और चालक फरार है।
जासं, ललितपुर । ललितपुर - झांसी मार्ग पर बुधवार दोपहर को एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार महिला सहित तीन लोगों को रौंद दिया। हादसे में महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि भतीजा और नातिन गंभीर रूप से घायल हो गए।
दोनों घायलों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। यह हादसा इतना भीषण था कि ट्रक की चपेट में आने के बाद तीनों करीब आधे घंटे तक पहियों के नीचे फंसे रहे।
सूचना पर पहुंची पुलिस ने के्रन मशीन मंगाकर ट्रक को हटवाया, तब जाकर घायलों को बाहर निकाला जा सका। हादसे के बाद ट्रक चालक वाहन मौके पर खड़ा कर फ रार हो गया। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में ले लिया है।
थाना बार अंतर्गत ग्राम गढ़िया निवासी मेहरबान (40) पुत्र सबदिल अपनी बुआ माया (50) पत्नी आधार निवासी डूढ़ासर और 15 वर्षीय भांजी राजन पुत्री मनोहर के साथ बाइक से इलाज कराने ललितपुर आए थे, यहां पर इलाज कराने के बाद दोपहर लगभग 12 बजे वह तीनों वापस गांव की ओर लौट रहे थे।
रास्ते में झांसी मार्ग स्थित हवाई पट्टी के पास पहुंचे, तभी सामने से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में तीनों लोग ट्रक के पहियों तले दब गए। पुलिस ने उन्हें गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने परीक्षण के बाद माया को मृत घोषित कर दिया। मृतका के दो पुत्र और एक पुत्री हैं।
