झांसी सड़क हादसे में चाची-भतीजे की मौत, घर लौटते समय तेज रफ्तार डंपर ने मारी टक्कर; परिवार में मातम

जागरण संवाददाता, झांसी। मुस्करा थाना क्षेत्र के दामूपुरवा गाँव में शनिवार देर शाम एक भीषण सड़क हादसे में चाची और भतीजे की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार, मुस्करा थाना क्षेत्र के दामूपुरवा निवासी 40 वर्षीय रानी साहू पत्नी जयनारायण साहू अपने पारिवारिक भतीजे 12 वर्षीय प्रिंस साहू पुत्र सीताराम साहू के साथ शनिवार सुबह धान की कटाई के लिए खेत पर गई थीं।

शाम करीब 6 बजे दोनों कटाई पूरी कर घर लौट रहे थे। जैसे ही वह सड़क पर आए, हमीरपुर की तरफ से राठ की ओर जा रहे एक तेज रफ्तार डम्पर ने उन्हें टक्कर मार दी और कुचलते हुए निकल गया। हादसे में प्रिंस के दोनों पैर और उनकी चाची रानी का एक पैर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया।

दुर्घटना की सूचना मिलते ही परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुँचे। आनन-फानन में राहगीरों की मदद से दोनों घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (सीएचसी) मुस्करा ले जाया गया। उनकी गम्भीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें तुरन्त जिला अस्पताल रिफर कर दिया।