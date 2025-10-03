झांसी में दुर्गा विसर्जन के दौरान नदी में डूबने से युवक की मौत, परिवार में छाया मातम

झाँसी में मूर्ति विसर्जन के दौरान एक युवक की नदी में डूबने से दर्दनाक मौत हो गई। मृतक धर्मेंद्र अलीपुरा पनवाड़ी का रहने वाला था। वह नवरात्रि पर स्थापित दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन के दौरान नौगांव फदना नदी में डूब गया। प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर परिवार को सांत्वना दी और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। पुलिस के अनुसार धर्मेंद्र शराब के नशे में था।

जागरण संवाददाता, झांसी। मूर्ति विसर्जन के दौरान एक युवक की नदी में डूबने से मौत होने का मामला प्रकाश में आया है। मौत की खबर से स्थानीय एवं तहसील प्रशासन में हरकत में आया है। युवक की मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है।

बता दें कि थानांतर्गत किलहौवा निवासी हरनारायण ने पुलिस को दी तहरीर में कहा कि वह अलीपुरा पनवाड़ी ने परिवार सहित निवासरत है। नवरात्रि पर मुहल्ले में दुर्गा प्रतिमा स्थापित हुई थी। गुरुवार मूर्ति विसर्जन कार्यक्रम था और जुलूस में नौगांव फदना नदी में मूर्ति विसर्जित की जा रही थी।

तभी पुत्र धर्मेंद्र नदी में डूब गया और उसकी मौत हो गई। हालांकि उक्त को जीवित मानकर सीएचसी लाया गया। ड्यूटीरत डॉक्टर्स ने मृत घोषित किया है। मौत की खबर पर एसडीएम डॉ प्रदीप कुमार,सीओ रविकांत गौड़,नायब तहसीलदार अभिषेक मिश्रा,लेखपाल बृजेंद्र कुमार वर्मा,महिला लेखपाल आरुषि सीएचसी पहुंचे।

सभी ने मृत परिवार को सांत्वना दी। एसडीएम ने मृत युवक के परिवार को शासन की योजना के तहत जो भी मदद हो सकती है,उसका भरोसा दिया है। थाना प्रभारी निरीक्षक अर्जुन सिंह, एसएसआई महेंद्र वर्मा,एसआई रामकिशन यादव सहित भारी संख्या में पुलिस बल मुस्तैद रहा। मृतक धर्मेंद्र तीन भाई बहनों में छोटा था। बड़ा भाई धनेन्द्र,बहन सरिता है। मृतक की शादी वर्ष 2019 में पुष्पा से हुई थी। जिससे एक लड़का 6,दूसरी लड़की 4 वर्ष है।

2 अक्टूबर गुरुवार को समय लगभग चार बजे शाम पर पनवाड़ी से नौगांव फदना रोड पर स्थित मूर्ति विसर्जन केंद्र पर पुल के दाहिनी ओर लगभग 2 फीट पानी व पुल के बाई ओर लगभग 4 फीट पानी की गहराई है तथा नदी में पानी बहता रहता है। उक्त स्थल पर 23 मूर्तियों का विसर्जन शांति पूर्वक हो गया था। ग्राम अलीपुरा पनवाड़ी में रखी हुई मूर्ति का विसर्जन करने के लिए श्रद्धालू आए थे।