यूपी में एक साथ तीन पीढ़ियों की मौत, बेटे को लगा करंट... बचाने के चक्कर में मां-दादी की भी गई जान

झाँसी में एक दुखद घटना में पाइपलाइन साफ़ करते समय एक युवक हाईटेंशन लाइन की चपेट में आ गया। उसे बचाने के प्रयास में युवक की माँ और दादी भी करंट लगने से झुलस गईं जिससे तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने घटना स्थल पर पहुंचकर जाँच शुरू कर दी है। क्षेत्रवासियों में आक्रोश है क्योंकि उन्होंने पहले भी लाइन हटाने की मांग की थी।

जागरण संवाददाता, झांसी। लोहे के तार से चोक हो चुकी पाइप लाइन साफ करते समय एक युवक वहां से निकली हाईटेंशन लाइन की चपेट में आ गया। उसे बचाने के दौरान युवक की माँ व दादी को भी करंट लग गया। इससे तीनो लोग बुरी तरह झुलस गए।

आनन फानन में उन्हें मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। वहां उनकी मौत हो गई। घटना की सूचना पाकर पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंच गए। प्रेम नगर थाना क्षेत्र स्थित नहर के पास रहने वाले दयाशंकर साहू का तीन मंजिला मकान है। इस मकान के पास से हाई टेंशन लाइन निकली हुई है। 11 हजार केवी की यह लाइन मकान से चंद फीट की दूरी पर है। बुधवार की सुबह लगभग 5.30 बजे दयाशंकर का पुत्र प्रवीण साहू चोक हो चुकी पाइप लाइन लोहे के लंबे तार से साफ कर रहा था।

इसी दौरान लोहे का मोटा तार हाइ टेंशन लाइन को छू गया। इससे उसे करंट लग गया। यह देख वहां मौजूद प्रवीण की मां रंजना साहू व दादी विमला साहू उसे बचाने दौड़ी। इससे वह भी करंट की चपेट में आ गई। उनकी चीखे है सुनकर परिवार के अन्य सदस्य व मोहल्ले के लोग भी आ गए।

लकड़ी के डंडों से किसी प्रकार तार को हटाया गया। इस घटना में तीन लोग बुरी तरह झुलस गए थे। उन्हें आनन फानन में मेडिकल कॉलेज लाया गया। यहां उनकी मौत हो गई। घटना की सूचना पाकर एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति, एसपी सिटी प्रीति सिंह, प्रेम नगर थाना प्रभारी रवि श्रीवास्तव समेत अन्य पुलिस बल मौके पर पहुंच गया।