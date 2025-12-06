झांसी में सड़क पर लड़ रहीं दो गाय की चपेट में आए शिक्षक, इलाज के दौरान मौत

जागरण संवाददाता, झांसी। सड़क पर लड़ रहीं दो गाय की चपेट में आए बाइक सवार शिक्षक की मेडिकल कालेज में उपचार के दौरान मौत हो गई। खरगापुर (टीकमगढ़) के सिजौरा निवासी हरेन्द्र सिंह परिहार बाइक से अपने विद्यालय जा रहे थे। खरगापुर के पास गुरुवार की सुबह नौ बजे सड़क पर दो गाय आपस में लड़ रही थीं।