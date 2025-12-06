Language
    झांसी में सड़क पर लड़ रहीं दो गाय की चपेट में आए शिक्षक, इलाज के दौरान मौत

    By Jagran NewsEdited By: Aysha Sheikh
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 01:54 PM (IST)

    झाँसी में एक सड़क दुर्घटना में एक शिक्षक की जान चली गई। हरेन्द्र सिंह परिहार नामक शिक्षक खरगापुर के पास अपनी बाइक से स्कूल जा रहे थे, तभी दो लड़ती हुई ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, झांसी। सड़क पर लड़ रहीं दो गाय की चपेट में आए बाइक सवार शिक्षक की मेडिकल कालेज में उपचार के दौरान मौत हो गई। खरगापुर (टीकमगढ़) के सिजौरा निवासी हरेन्द्र सिंह परिहार बाइक से अपने विद्यालय जा रहे थे। खरगापुर के पास गुरुवार की सुबह नौ बजे सड़क पर दो गाय आपस में लड़ रही थीं।

    दोनों गाय लड़ते-लड़ते उनकी बाइक से टकरा गईं। इससे वह जख्मी हो गए। राहगीरों ने किसी प्रकार उन्हें स्थानीय अस्पताल पहुंचाया, जहां से उन्हें मेडिकल कालेज रेफर किया गया। इलाज के दौरान गुरुवार की रात उनकी मौत हो गई।