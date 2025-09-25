रात 11 बजे सड़क किनारे अजीब हरकतें करते दिखा आदमी, लोगों ने पास जाकर देखा तो उड़ गए होश

शिवपुरी के कोलारस में एक संदिग्ध व्यक्ति को तांत्रिक क्रिया करते देखा गया जिससे इलाके में दहशत फैल गई। रात करीब 11 बजे कुछ लोगों ने उसे अजीब सामान के साथ मंत्र पढ़ते देखा। भीड़ देखकर वह भाग गया। निवासियों ने पुलिस को सूचना दी और आरोपी की पहचान के लिए जांच जारी है। लोगों में डर का माहौल है और वे रात्रिकालीन गश्त की मांग कर रहे हैं।

जासं, शिवपुरी। कोलारस कस्बे के वार्ड नंबर 3 जेल रोड नर्सरी क्षेत्र में मंगलवार देर रात एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जब स्थानीय लोगों ने एक संदिग्ध व्यक्ति को सड़क किनारे तांत्रिक क्रिया करते हुए देखा। रात करीब 11 बजे मोहल्ले के कुछ निवासियों ने देखा कि वह व्यक्ति अजीबो-गरीब सामान और प्रतीकों के साथ कुछ मंत्रोच्चार कर रहा था। यह नजारा देखते ही लोगों में हड़कंप मच गया और आसपास के लोग मौके की ओर दौड़े।

जैसे ही संदिग्ध व्यक्ति ने भीड़ को अपनी ओर आते देखा, वह तत्काल वहां से भाग निकला और अंधेरे का फायदा उठाकर गायब हो गया। अचानक हुई इस घटना से मोहल्ले में दहशत फैल गई। मोहल्लेवासियों ने तुरंत कोलारस पुलिस को सूचना दी। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर आसपास के क्षेत्र में तलाशी अभियान चलाया, लेकिन आरोपी का कोई सुराग हाथ नहीं लग सका।

तंत्र क्रिया से मोहल्ले मे दहशत स्थानीय लोगों का कहना है कि यह व्यक्ति कोई बाहरी नहीं बल्कि इसी वार्ड का निवासी हो सकता है। वार्डवासियों के अनुसार, इस व्यक्ति पर पहले भी जादू-टोना और तांत्रिक क्रियाएं करने के आरोप लगते रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक, यह तीसरी बार है जब उसे इसी स्थान पर इस प्रकार की संदिग्ध गतिविधियां करते हुए देखा गया है।

इस घटना के बाद से पूरे क्षेत्र में भय का माहौल व्याप्त है। लोग आशंका जता रहे हैं कि तांत्रिक क्रियाओं के नाम पर कहीं कोई बड़ा षड्यंत्र तो नहीं रचा जा रहा। रहवासियों का कहना है कि इस तरह की घटनाएं न केवल अंधविश्वास को बढ़ावा देती हैं बल्कि क्षेत्र की सुरक्षा के लिए भी खतरा हैं।